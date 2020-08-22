قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يأمل أن يتمكن العالم من التخلص من جائحة فيروس كورونا خلال أقل من عامين.

ووصف تيدروس أدهانوم غيبريسوس كوفيد-19 باعتباره "أزمة تحدث مرة في القرن"، وقال إنه رغم أن العولمة سمحت للفيروس بالانتشار أسرع من الإنفلونزا في 1918، فإن هناك الآن أيضاً التكنولوجيا لمنعه، وهو ما لم يحدث قبل قرن".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الجمعة: "نأمل القضاء على هذه الجائحة في أقل من عامين، خاصة إن تمكنا من حشد جهودنا".

وأشار مدير الطوارئ في الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان إلى أن جائحة انفلونزا عام 1918ضربت العالم في ثلاث موجات كبيرة، وكانت الموجة الثانية، التي بدأت خريف 1918، الأكثر تأثيراً. لكنه أوضح أنه لا يبدو أن كوفيد-19 يتبع النهج نفسه.

وقال: "هذا الفيروس لا يظهر نمطاً مشابهاً للموجات. عندما لا تتم السيطرة على الفيروس، فإنه يعود من جديد".

وتابع رايان أنه رغم أن الجائحات الفيروسية عادة ما تتبنى نمطاً موسمياً، فإنه لا يبدو أن هذه الحالة تنطبق على فيروس كورونا.

وكان عدد إصابات فيروس كورونا في العالم قد بلغ أكثر من 23 مليوناً حتى فجر السبت، مع ارتفاع عدد الحالات في العديد من البلدان التي تتطلب دخول مستشفى ورعاية متقدمة، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على الأنظمة الصحية، وفقاً للمنظمة.