سياسة
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أنقرة تؤكد دعمها للحكومة الليبية الشرعية وخياراتها
جدد سفير أنقرة لدى طرابلس سرحات أكسن، تأكيد موقف تركيا الداعم لحكومة ليبيا الشرعية وخياراتها، وحرصها على استقرار البلاد. جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج بالعاصمة طرابلس.
أنقرة تؤكد دعمها للحكومة الليبية الشرعية وخياراتها
أنقرة تؤكد دعمها لحكومة الوفاق الليبية الشرعية وخياراتها
22 أغسطس 2020

جدد سفير أنقرة لدى طرابلس سرحات أكسن، مساء الجمعة، تأكيد موقف تركيا الداعم لحكومة ليبيا الشرعية وخياراتها، وحرصها على استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان لمكتب الأخير الإعلامي.

وأضاف البيان: أن "الاجتماع تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأعرب السراج من جانبه عن "الشكر والامتنان لموقف تركيا التاريخي الداعم للشرعية وللشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة"، بحسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، اتفق بيانان متزامنان للسراج ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح بيان السراج أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".

في حين ذكر بيان صالح أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة".

وخلافاً للجيش الليبي الذي رحب بالاتفاق على وقف إطلاق النار، لم يصدر من طرف الانقلابي خليفة حفتر ومليشياته أي تعليق بهذا الخصوص.

يأتي ذلك رغم أن حفتر كان السبب الرئيسي في تصعيد الأزمة بالبلاد عندما شن هجوماً على العاصمة طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد مليشياته خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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