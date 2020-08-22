سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه لقطاع غزة وسط جهود وساطة مكثفة
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيران المدفعية، صباح السبت، مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وكان الجيش ادعى مساء الجمعة اعتراضه صاروخاً، قال إنه أطلق من غزة باتجاه مدينة سديروت المحاذية للقطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه لقطاع غزة وسط جهود وساطة مكثفة
الاحتلال الإسرائيلي يقصف منذ أيام مواقع المقاومة في غزة / Reuters
22 أغسطس 2020

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيران المدفعية، صباح السبت، مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الاحتلال، في بيان نشر على حسابه في تويتر، إن دباباته قصفت "قبل قليل" مواقع "عسكرية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية".

كما أفاد مراسل وكالة الأناضول، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع "رصد" تابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلحة لحركة "حماس"، في مدينتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

ومساء الجمعة أعلن الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ قال إنه أطلق من غزة باتجاه مدينة سديروت المحاذية للقطاع.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني منذ أكثر من أسبوع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع لحركة حماس.

وساطات مكثفة

في سياق متصل، نقلت رويترز عن مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة قوله: إن "الوسطاء المصريين والقطريين والمبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف يبذلون جهوداً مضاعفة من أجل استعادة الهدوء، ولكن الهدوء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استجابت إسرائيل للمطالب التي قدمتها حماس والفصائل الأخرى".

كما أعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، التي تشارك فيها حماس، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ خلال الليل وقالت: إنها "سترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا".

واتهم المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إسرائيل بفرض قيود مشددة على الانتقالات والتجارة في غزة، وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها وتعطيل حياة سكانها وقصف مواقع المقاومة، عليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us