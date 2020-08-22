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أردوغان يعلن اكتشاف أكبر حقل غاز بالبحر الأسود، واتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا وإجراء انتخابات في مارس/آذار المقبل.

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اكتشاف أكبر حقل غاز في تاريخ تركيا

أردوغان يعلن اكتشاف أكبر حقل غاز بالبحر الأسود وقد يُكتشف غيره

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "نصر تاريخي" للشعب التركي، باكتشاف أكبر مخزون للغاز الطبيعي في البحر الأسود. وقال الرئيس التركي إن سفينة فاتح اكتشفت مخزون غاز يُقدَّر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود. [TRTعربي]

وأكد أن المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في المنطقة نفسها. [الأناضول]

وأوضح أنه أجريت 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتَي "الفاتح" و"ياووز"، قائلاً: "سنواصل السير نحو أهدافنا من دون أن نطمع في حقوق الآخرين أو نسمح لهم بالاستيلاء على حقوقنا". [TRTعربي]

وقف إطلاق نار بليبيا.. سرت والجفرة منزوعتا السلاح وانتخابات في مارس

أعلنت الحكومة الليبية، الجمعة، في بيان الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل. [TRTعربي]

وأفاد البيان بـ"إصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية كافة في كل الأراضي الليبية".

وأوضح أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح". [الأناضول]

من جانبه دعا رئيس مجلس نواب طبرق الليبي عقيلة صالح، الجمعة، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد. [TRTعربي]