قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن الشعب سيبدأ استخدام الغاز المحلي اعتباراً من الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الموافق 2023.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال مراسم الإعلان عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ تركيا في البحر الأسود.

وأكد دونماز أنه سيُكشف عن آبار جديدة في أقرب وقت بمنطقة حقل الغاز المكتشف، من خلال العمل على مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع.

وذكر أن دراسات المسح الزلزالي في المنطقة بدأت منذ 14 شهراً، مشيراً إلى أن مساحة المنطقة التي اكتشف فيها الغاز تبلغ 250 كيلومتراً مربعاً.

وأوضح دونماز، أن الاختبارات والتحاليل تُظهر جودة الغاز الذي سينعكس بشكل إيجابي للغاية على تكلفة استخراجه.

"اليوم نقطة تحوُّل تاريخية بالنسبة إلى تركيا وشعبها". - فاتح دونماز - وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي

بينما صرح وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق بأنه مع اكتشاف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، بدأت بلاده مرحلة جديدة.

وذلك في كلمة له من ظهر سفينة التنقيب "الفاتح"، قبالة شواطئ بلاده على البحر الأسود، عبر اتصال مرئي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما زف بشرى اكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بالمياه التركية.

وأضاف ألبيرق: "مع هذه القدرات الموجودة هنا، سنتحدث عن فائض الحساب الجاري، وليس عن العجز فيه، وسنتحدث عن بدء مرحلة جديدة نحقق فيها فائضاً في القطاع الأجنبي".

وأكد أن تركيا أقدمت على خطوة كبيرة نحو اكتفاء كامل في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والاقتصاد.

وأعرب ألبيرق عن شكره لكل المساهمين في نجاح الكشف عن أكبر احتياطي للغاز الطبيعي بتاريخ تركيا، وفي مقدمتهم وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، وشركة البترول التركية، وطاقم السفينة "الفاتح" من مهندسين وعمال.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود.

وقال إن "سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل "تونا".