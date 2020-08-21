زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشرى اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود.

وأضاف في كلمة خلال مراسم الإعلان عن الاكتشاف من مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهجة بإسطنبول، أن كامل عملية التنقيب نُفذ بإمكانات وطنية.

فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان.. سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر "تونا". - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأكد أن المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في المنطقة نفسها.

وقال: "بدأنا بسم الله العمل على استغلال حقل غاز صقاريا المكتشف وبمشيئة الله سنجد المزيد".

وتابع الرئيس أردوغان: "ننتظر أنباء سارة مماثلة من المتوسط".

وأضاف: "نهدف إلى وضع غاز البحر الأسود في خدمة أمتنا"، وقال: "اليوم سنترك إرثاً مهماً للأجيال القادمة".

وأردف: "سنبدأ الاستفادة بالفعل من هذا المورد من خلال استخراج الغاز الطبيعي وعمليات نقله".

وبيَّن أنه سيجري البدء على الفور بحفر آبار حقل الغاز الجديد ثم رسم شكل الإنتاج والانتقال بعدها إلى أعمال البناء.

وأضاف "انتقلنا إلى مصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتَي ياووز والقانوني".

وأوضح أنه أجريت 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتَي "الفاتح" و"ياووز"، قائلاً: "سنواصل السير نحو أهدافنا من دون أن نطمع في حقوق الآخرين أو نسمح لهم بالاستيلاء على حقوقنا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن الطاقة تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق الاستقلال الوطني إلى جانب كونها عنصراً رئيسياً في التنمية.

وأشار إلى أن النظام العالمي غير الإنساني الذي يرى قطرة النفط أكثر قيمة من تدفُّق الدم البشري "لا يزال سائداً".

وشدد على تصميم الحكومة على حل مسألة الطاقة في البلاد بشكل جذري.

وأضاف: "لن نتوقف أو نرتاح حتى نكون دولة مُصدِّرة للطاقة".

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى مواقف الاتحاد الأوروبي المنحازة إلى اليونان فيما يتعلق بشرق المتوسط.

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يخون مبادئه مرة أخرى بازدواجية المعايير التي يُظهرها مع اليونان وتحريضها ضدنا".

وأوضح الرئيس التركي أن المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز "تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في المنطقة نفسها".

وكان الرئيس التركي قد أعلن قبل أيام، أن تركيا ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى المزمع أن يكشف عنها.

وقال أردوغان حينها: "نعيش حالياً حلم هذه البشارة على يقين أن تركيا ستدخل في مرحلة جديدة عبر البشرى التي سنعلن عنها لشعبنا يوم الجمعة المقبل".