أعلنت الحكومة الليبية، الجمعة، الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك في بيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج.

وأفاد البيان بـ"إصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية كافة في كل الأراضي الليبية".

وأوضح أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح".

وجدد السراج "الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يجري التوافق عليها بين الليبيبن".

من جانبه دعا رئيس مجلس نواب طبرق الليبي، عقيلة صالح، الجمعة، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد.

جاء ذلك في بيان لمجلس نواب طبرق، الموالي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وطالب البيان "جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية كافة في جميع أنحاء البلاد".

وذكر البيان أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم".

كما اقترح أن "تقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية".