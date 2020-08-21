سياسة
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للمرة الثالثة خلال ساعات.. الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات على غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، للمرة الثالثة خلال ساعات، واستهداف مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، وادعى الاحتلال أن ذلك جاء رداً على إطلاق صواريخ و"بالونات حارقة" من القطاع.
للمرة الثالثة خلال ساعات.. الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات على غزة
الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة للمرة الثالثة خلال ساعات رداً على إطلاق البالونات الحارقة&nbsp; / AFP
21 أغسطس 2020

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شنّ غارات على قطاع غزة، أمس الخميس وصباح الجمعة، للمرة الثالثة خلال ساعات.

وقال الجيش في بيانه" شنّت طائرات حربية وأخرى قبل قليل، غارات على عدة أهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".

وأوضح أنه استهدف خلال الغارات "أنفاقاً تابعة لحماس". وقال الجيش إن الغارات جاءت رداً على إطلاق "7 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية، اعترضت القبة الحديدية 6 منها".

جاء ذلك بعد أن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخاً "أٌطلق من قطاع غزة فجر الجمعة" وأصاب منزلاً في مدينة سيدروت المحاذية للقطاع.

القصف الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو الثالث خلال ساعات، فقد قصفت مقاتلات إسرائيلية مساء الخميس، موقعاً تابعاً للجناح المسلح لحركة حماس (كتائب عز الدين القسام) جنوبي قطاع غزة، رداً على إطلاق "بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

ثم قصف جيش الاحتلال مجدداً فجر الجمعة، ما قال إنه مجمع عسكري تابع لحركة حماس، يحتوي على موقع "لإنتاج وسائل قتال صاروخية"، رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، لكنها سقطت داخل أراضي القطاع.

ولم يُعلن حتى الآن عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي، كما لم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس على الهجمات الإسرائيلية.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني منذ أكثر من أسبوع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف داخله.

وتقول حركة حماس إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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