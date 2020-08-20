قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية إن "أي حاكم عربي يعتقد أن التطبيع مع إسرائيل يمنحه شرعية لحكمه واهم".

وأضاف هنية في حديث لـTRT عربي حول اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي وتأثيره على القضية الفلسطينية، أن "نتنياهو قال في أكثر من مناسبة إن الاتفاق مع أي طرف يجب أن يقوم على مبدئين هما السلام مقابل السلام، والسلام من منطلق القوة"، لافتاً إلى أن ذلك "ينطبق بالتأكيد على الاتفاق الأخير مع الإمارات".

وأشار إلى أن "بعض الحكام العرب يتوهمون أن شرعية حكمهم تُستمد من الدعم الأمريكي وليس من شعوبهم".

وأكّد أن "من يعتقد أن الأمة تمر بمرحلة ضعف وانكسار وهزائم ولا تقوى على مواجهة إسرائيل، هو واهم.. فالشعب الفلسطيني يقاتل منذ أكثر من مئة عام ولم يستسلم ولم ولن يعترف بإسرائيل".

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس "اعتراف منظمة التحرير بالكيان الصهيوني خارج السياق الثوري ونطالب بسحبه فوراً".

ودعا هنية "كل من يفكر بالتطبيع مع العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني إلى أن يتوقف"، مؤكداً أن "التاريخ لن يرحم المُطبِّعين والشعوب لن تغفر لهم وشعبنا الفلسطيني لن يستسلم".

أمّا في ما يتعلق بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، قال هنية إن "المبادرة العربية لم تكن صالحة كأساس فلسطيني لحكومة فلسطينية ترأسها أو تشارك فيها حركة حماس".

على صعيدٍ موازٍ، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إن "المصالحة الفلسطينية كانت ولا تزال ضرورة وطنية وفريضة شرعية"، مؤكداً: "لا بد من إنهاء الانقسام وبناء استراتيجية وطنية جامعة".

وتابع: "بادرنا بإجراء اتصالات مع الرئيس عباس من أجل التئام الصف الفلسطيني ومواجهة الأخطار الراهنة".

وفي ما يخص موقف الشعوب من حركة التطبيع النشطة مؤخراً، أكّد هنية أن "الشعوب العربية والإسلامية ضد التطبيع مع إسرائيل والتفريط في حقوق الشعب الفلسطينية".

وأردف: "نحيي ونثمن مواقف الدول الرافضة للتطبيع والمتمسكة بالقدس وعلى رأسها تركيا والكويت".

ولفت إلى أن "علاقاتنا (حركة حماس) مع تركيا جيدة ومتطورة وقائمة على تفاهم وتعاون في ما يتعلق بمتغيرات القضية الفلسطينية.. والموقف التركي كان متقدماً للغاية في رفض التطبيع الإماراتي والدفاع عن القضية الفلسطينية".

واعتبر هنية أن "الكويت سجّلت موقفاً تاريخياً أميراً وبرلماناً وحكومة وشعباً في رفض اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل".

ومعرِّجاً على الموقف المصري، قال هنية: "نحترم العلاقات مع مصر ولكننا نرفض موقفها المؤيد للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل".

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توصُّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، في إعلان يُعد تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".