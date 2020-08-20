قالت وزارة الخارجية الإماراتية الخميس، إن بلادها تتوقع تعاوناً أمنياً أوثق مع إسرائيل والولايات المتحدة، عقب اتفاقية التطبيع مع تل أبيب.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه "بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة والضمانات الإضافية التي تقدِّمها، نتوقع تعاوناً أمنياً أوثق بين الدول الثلاث، بما في ذلك في مجال الدفاع الجوي وأنظمته".

وتابعت: "كنّا نستخدم الطراز الأكثر تقدماً لمقاتلات F-16 أمريكية الصنع منذ أكثر من 15 عاماً، وسنستمر في تحديث قدراتنا الدفاعية الجوية في مواجهة تهديدات جديدة وخصوم أكثر تطوراً".

وأكّدت الوزارة أن "مقاتلات F-35 (الأمريكية) كانت جزءاً من هذه الخطط لأكثر من ست سنوات".

في السياق نفسه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش: "لقد أشارت الإمارات إلى أنها تريد طائرات F-35، وكانت المرة الأولى التي قدّمنا فيها هذا الطلب قبل 6 سنوات".

جاء ذلك خلال جلسة افتراضية لمؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الخميس، وفقاً لقناة CNN الأمريكية.

وأضاف قرقاش أنه "يجب أن نحصل عليها (مقاتلات F-35) وأن يكون من الأسهل الحصول عليها".

كما أشار قرقاش إلى أن النقاشات حول مقاتلات F-35 ليست مرتبطة باتفاقية التطبيع مع إسرائيل، وفقاً للقناة الأمريكية.

والأربعاء، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات F-35 الحديثة ومستعدة لدفع "مبالغ ضخمة" مقابلها.

وأعرب ترمب خلال مؤتمر صحفي، عن ثقته بأن الإمارات "لديها أموال كافية" لدفع ثمن الطائرات، مشيراً إلى أن الصفقة المحتملة قيد الدراسة.

وكانت تقارير إعلامية تحدّثت في الفترة الأخيرة عن صفقة محتملة بين الولايات المتحدة والإمارات، مشيرة إلى أنها تأتي بمثابة أحد الشروط للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

من جهتها، نفت إسرائيل صحة تلك التقارير، ووصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الكاذبة". كما أكّد مكتب نتنياهو معارضة إسرائيل لبيع الولايات المتحدة أسلحتها الحديثة لدول المنطقة، بما في ذلك طائرات F-35.

زيارة مرتقبة

على صعيدٍ آخر، قال نتنياهو الخميس، إنه ينوي زيارة الإمارات خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال مكالمة فيديو أجراها نتنياهو، مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات عبر تطبيق "زوم"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال لرؤساء الجالية: "أنوي زيارتكم قريباً، خلال العام الجاري".

وأضاف أن "هذا يوم عظيم جداً بالنسبة إلى دولة إسرائيل والشعب اليهودي"، في إشارة إلى يوم إعلان توقيع اتفاقية التطبيع مع الإمارات.

وحسب تقرير سابق لصحيفة "يشيفا وورلد نيوز" المختصة بشؤون اليهود حول العالم، فإن 150 أسرة يهودية يتراوح عدد أفرادها بين ألفين و3 آلاف شخص، تقيم بإمارتَي أبو ظبي ودبي، جاءت من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب إفريقيا.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن ترمب توصُّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، ويأتي الإعلان تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".