سياسة
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إثيوبيا: أحرزنا تقدماً مهماً في بناء سد النهضة
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخميس، إن بلاده أحرزت تقدماً مهماً في عملية بناء سد النهضة، مضيفاً أن "العمل الرئيسي ينتظرنا في المرحلة القادمة"، ودعا أحمد "جميع الأطراف المعنية والمواطنين لتقديم الدعم بطرق مختلفة".
إثيوبيا: أحرزنا تقدماً مهماً في بناء سد النهضة
رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد أن بلده أحرز تقدماً مهماً في عملية بناء سد النهضة / Getty Images
20 أغسطس 2020

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخميس، إن بلاده أحرزت تقدماً مهماً في عملية بناء سد النهضة، مضيفاً أن "العمل الرئيسي ينتظرنا في المرحلة القادمة".

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة مشروع سد النهضة، نُشِرت على الحساب الرسمي له على تويتر.

وأعرب آبي عن امتنانه الكبير لقيادة مشروع "سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين به الذين حققوا إنجازات مهمة وتقدماً في المشروع".

وأضاف أن "العمل الرئيسي ينتظرنا جميعاً في المرحلة المقبلة"، داعياً "جميع الأطراف المعنية والمواطنين لتقديم الدعم بطرق مختلفة".

في السياق ذاته، أفاد مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبية الخميس، بأن المدير العام لمشروع السد كيفلي هورا، أطلع آبي أحمد على التقدم المحرز في أعمال بناء السد، بالإضافة إلى الإنجازات والتحديات الرئيسية.

وأضافت رئاسة الوزراء في تغريدات على تويتر، أن آبي أحمد شجع قادة المشروع والعاملين به والمواطنين على "الاستعداد للعمل نحو تحقيق المرحلة الحاسمة التالية".

وتناقلت وسائل إعلام دولية أنباء عن‎ اكتمال بناء نحو 75% من السد، ووصول الأعمال الكلية فيه إلى 78%، بينما اكتمل من الأعمال الكهروميكانيكية نحو 46.5%، أمّا الأعمال المدنية فبلغت نسبة اكتمالها 88.8%.

إلا أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات الإثيوبية يؤكد هذه الأرقام التي جرى تداولها في وسائل إعلام دولية.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة إثيوبيا ومصر والسودان، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد على مدار 10 أيام، من دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجدداً لعقد مفاوضات ثلاثية جديدة.

وتعثّرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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