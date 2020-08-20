سياسة
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تركيا.. حجم التجارة الإلكترونية يبلغ 13 مليار دولار خلال 6 أشهر
أعلنت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، الخميس، أن حجم التجارة الإلكترونية في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 91 ملياراً و700 مليون ليرة تركية، ما يعادل نحو 13 مليار دولار.
تركيا.. حجم التجارة الإلكترونية يبلغ 13 مليار دولار خلال 6 أشهر
حجم التجارة الإلكترونية في تركيا بلغ أكثر من 91 مليار ليرة تركية خلال النصف الأول من العام الحالي / AA
20 أغسطس 2020

قالت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، الخميس، إن حجم التجارة الإلكترونية في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 91 ملياراً و700 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 13 مليار دولار.

وأوضحت بكجان في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن نسبة التجارة الإلكترونية في البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ارتفعت 64% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت أن حجم التجارة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الماضي، بلغ 55 ملياراً و900 مليون ليرة تركية، وفي إجمالي 2019، وصل إلى 136 مليار ليرة.

وأضافت أن فترة تفشي فيروس كورونا، أظهرت مجدداً أهمية التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن جميع القطاعات استخدمت هذا المجال في التجارة الداخلية والخارجية خلال مرحلة الوباء.

وتابعت قائلة: "بالنظر إلى الموقع الجغرافي المميز لبلادنا، فإننا من الممكن أن نكون مركزاً للتجارة الإلكترونية في العالم".

وذكرت أن وزارة التجارة التركية قدمت دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الانتقال إلى نظام التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن 3 آلاف و761 شركة صغيرة ومتوسطة بدأت العمل بنظام التجارة الإلكترونية مؤخراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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