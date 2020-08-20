سياسة
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عدد مسافري مطارات إسطنبول يتجاوز 23 مليوناً في 7 شهور
تجاوز عدد المسافرين عبر مطارات إسطنبول، 23 مليون شخص، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي. وبلغت نسبة رحلات الطيران التي أقلعت من مطارات إسطنبول، 45% من إجمالي رحلات الطيران في جميع المطارات التركية.
عدد مسافري مطارات إسطنبول يتجاوز 23 مليوناً في 7 شهور
تجاوز عدد المسافرين عبر مطارات إسطنبول 23 مليون شخص خلال 7 أشهر / AA
20 أغسطس 2020

تجاوز عدد المسافرين عبر مطارات إسطنبول، 23 مليون شخص، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي.

وبحسب معطيات أحصتها وكالة الأناضول من إدارة تشغيل المطارات في تركيا (DHMİ)، فإن عدد مستخدمي مطارات إسطنبول خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني – يوليو/تموز 2020، بلغ 23 مليوناً و89 ألفاً و921 مسافراً.

ففي مطار أتاتورك، بلغ عدد رحلات الخطوط الداخلية، 4 آلاف و982، فيما بلغ عدد رحلات الخطوط الخارجية 14 ألفاً و763، ليصل إجمالي الرحلات إلى 19 ألفاً و745 رحلة.

أما مطار صبيحة غوكشن، فقد شهد تنظيم 39 ألفاً و775 رحلة داخلية و22 ألفاً و974 رحلة خارجية.

وفيما يخص مطار إسطنبول الدولي، فقد شهد خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، تنظيم 109 آلاف و795 رحلة، منها 76 ألفاً و40 رحلة على الخطوط الخارجية.

ووفقاً لهذا، فقد بلغت نسبة رحلات الطيران التي أجريت من مطارات إسطنبول، 45% من إجمالي رحلات الطيران في جميع المطارات التركية.

وعلى صعيد عدد ركّاب مطارات إسطنبول، فقد بلغ عدد مسافري مطار إسطنبول الدولي، 14 مليوناً و307 آلاف و961 شخصاً، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، منهم 9 ملايين و934 ألفاً و955 على الخطوط الخارجية.

وخلال الفترة نفسها، سافر عبر مطار صبيحة غوكشن، 8 ملايين و781 ألفاً و960 راكباً، منهم 5 ملايين و736 ألفاً و503 مسافرين على الخطوط الداخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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