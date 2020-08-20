قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، إنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في طهران، على خلفية مقتل صياديْن إيرانيّين بنيران سفن خفر السواحل الإماراتية، الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن طهران أعربت للقائم بالأعمال الإماراتي في طهران عن غضبها، الثلاثاء بعد يوم من الحادث.

وأشارت إلى أن خفر السواحل الإماراتي أطلق النار على قوارب صيد إيرانية؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من الصيادين، بالإضافة لاحتجاز الصيادين وإحدى السفن.

ودعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي للإفراج عن الصيادين المحتجزين ورفع الحجز عن القارب وتسليم جثتي القتيلين.

كما طالبت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي بتعويضات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

بدورها، أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الاثنين، أن ثمانية قوارب صيد إيرانية دخلت بشكل غير قانوني مياه الإمارات بالقرب من جزيرة صير بونعير في الخليج، مشيرة إلى أنها لم تتوقف عند الطلب و "جرى تطبيق قواعد الاشتباك"، دون مزيد من التوضيح.

فيما احتجزت إيران الاثنين، سفينة إماراتية قالت إنها كانت في المياه الإيرانية بشكل غير قانوني بالإضافة لطاقمها.