سياسة
2 دقيقة قراءة
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي في طهران
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي في طهران، على خلفية مقتل صياديْن إيرانيّين بنيران سفن خفر السواحل الإماراتية، الاثنين. وطالبت الخارجية القائم بالأعمال بتعويضات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع مثل هذه الحوادث.
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي في طهران
إيران احتجزت سفينة إماراتية قالت إنها كانت في المياه الإيرانية بشكل غير قانوني بالإضافة لطاقمها / Reuters
20 أغسطس 2020

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، إنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في طهران، على خلفية مقتل صياديْن إيرانيّين بنيران سفن خفر السواحل الإماراتية، الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن طهران أعربت للقائم بالأعمال الإماراتي في طهران عن غضبها، الثلاثاء بعد يوم من الحادث.

وأشارت إلى أن خفر السواحل الإماراتي أطلق النار على قوارب صيد إيرانية؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من الصيادين، بالإضافة لاحتجاز الصيادين وإحدى السفن.

ودعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي للإفراج عن الصيادين المحتجزين ورفع الحجز عن القارب وتسليم جثتي القتيلين.

كما طالبت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي بتعويضات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

بدورها، أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الاثنين، أن ثمانية قوارب صيد إيرانية دخلت بشكل غير قانوني مياه الإمارات بالقرب من جزيرة صير بونعير في الخليج، مشيرة إلى أنها لم تتوقف عند الطلب و "جرى تطبيق قواعد الاشتباك"، دون مزيد من التوضيح.

فيما احتجزت إيران الاثنين، سفينة إماراتية قالت إنها كانت في المياه الإيرانية بشكل غير قانوني بالإضافة لطاقمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us