أدخل زعيم المعارض الروسية، أليكسي نافالني، إلى العناية المركزية في المستشفى بعد تعرضه "لتسمم" كما يبدو، حسب ما أعلنت المتحدثة باسمه كيرا يارميش، الخميس على تويتر.

وقالت المتحدثة إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين هبطت الطائرة اضطرارياً بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجىء مضيفة "نظن أن أليكسي تعرض للتسمم بشيء وضع في كوب من الشاي، هذا هو الشيء الوحيد الذي شربه هذا الصباح".

وأضافت: "إنه يرقد فاقداً الوعي في الرعاية المركزة بعد أن ظهر عليه ما يشبه أعراض التسمم".

من جانبها، قالت وكالة تاس للأنباء الخميس، نقلاً عن كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج فيه نافالني، إنه في حالة حرجة بعد نقله إلى مستشفى في مدينة أومسك في سيبيريا.

وأمضى نافالني، وهو محام ونشِط في محاربة الفساد، عدة فترات في السجن خلال السنوات القليلة الماضية لتنظيمه احتجاجات مناهضة للكرملين.