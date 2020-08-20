سياسة
2 دقيقة قراءة
تدهور صحة زعيم المعارضة الروسية بعد تعرضه لـ"تسمم غامض"
تدهورت صحة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني ونقل إلى المستشفى فاقداً للوعي، بعد تعرضه للتسمم بشيء وضع في كوب شاي، حسب ما أفادت به المتحدثة باسمه.
تدهور صحة زعيم المعارضة الروسية بعد تعرضه لـ"تسمم غامض"
إدخال المعارض الروسي أليكسي نافالني اإلى المستشفى بعد تعرضه للتسمم بحسب ما أعلنته المتحدثة باسمه / Reuters
20 أغسطس 2020

أدخل زعيم المعارض الروسية، أليكسي نافالني، إلى العناية المركزية في المستشفى بعد تعرضه "لتسمم" كما يبدو، حسب ما أعلنت المتحدثة باسمه كيرا يارميش، الخميس على تويتر.

وقالت المتحدثة إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين هبطت الطائرة اضطرارياً بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجىء مضيفة "نظن أن أليكسي تعرض للتسمم بشيء وضع في كوب من الشاي، هذا هو الشيء الوحيد الذي شربه هذا الصباح".

وأضافت: "إنه يرقد فاقداً الوعي في الرعاية المركزة بعد أن ظهر عليه ما يشبه أعراض التسمم".

من جانبها، قالت وكالة تاس للأنباء الخميس، نقلاً عن كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج فيه نافالني، إنه في حالة حرجة بعد نقله إلى مستشفى في مدينة أومسك في سيبيريا.

وأمضى نافالني، وهو محام ونشِط في محاربة الفساد، عدة فترات في السجن خلال السنوات القليلة الماضية لتنظيمه احتجاجات مناهضة للكرملين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us