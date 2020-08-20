أرسل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، رسالة تحذير إلى الرئيس دونالد ترمب، أبرزوا فيها مخاطر برامج نووية وصاروخية تقوم بها السعودية ولم تعلن عنها.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء، أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ، "حذروا ترمب من أن برامج السعودية النووية والصاروخية السرية تمثل تهديداً لجهود الحد من انتشار تلك الأسلحة في المنطقة".

وأشارت الرسالة إلى تقارير تفيد بأن الرياض قطعت أشواطاً كبيرة بمساعدة صينية لتطوير البنية التحتية لإنتاج صواريخ باليستية متقدمة.

وجاءت الرسالة بعد أن نقلت الصحيفة ذاتها، "وول ستريت جورنال"، قبل أسبوعين، عن مسؤولين غربيين قولهم إن السعودية "أقامت منشأة لاستخراج ما يعرف بكعكة اليورانيوم الصفراء، التي تستخدم وقوداً للمفاعلات النووية، وذلك بمساعدة الصين".

كما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 6 أغسطس/آب الجاري، أن وكالات المخابرات الأمريكية تحقق في الجهود التي تبذلها السعودية لتعزيز قدرتها على إنتاج الوقود النووي الذي يضع المملكة على أول طريق تطوير الأسلحة النووية.

وقالت إن هناك "مخاوف من جانب الإدارة الأمريكية بشأن حقيقة البرنامج النووي السعودي، والحجم الفعلي للأنشطة الرامية إلى تطوير أسلحة نووية"، محذرة أيضاً من وجود تعاون بين الرياض وبكين في هذا الشأن.

في السياق نفسه، أبلغت الحكومة الإسرائيلية إدارة ترمب قلقها من المنشأة النووية السعودية، والتي تردد أنها ستقام في الصحراء بمساعدة صينية بحسب موقع أكسيوس.