سياسة
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ترمب يتوقع انضمام السعودية لاتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الأربعاء إنه يتوقع انضمام السعودية إلى اتفاق التطبيع الذي أعلنته الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي. كما كشف ترمب عن أن الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات F-35 الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع "مبالغ ضخمة" مقابلها.
ترمب يتوقع انضمام السعودية لاتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي
ترمب يتوقع انضمام السعودية لاتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي / Reuters
20 أغسطس 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الأربعاء إنه يتوقع انضمام السعودية إلى اتفاق التطبيع الذي أعلنته الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان يتوقع انضمام المملكة إلى الاتفاق، أجاب ترمب "نعم أتوقع ذلك".

وكان وزير الخارجية السعودي قد قال الأربعاء إن المملكة ملتزمة بالسلام مع إسرائيل على أساس مبادرة السلام العربية، وذلك في أول تصريح رسمي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، كشف الرئيس الأمريكي عن أن الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات F-35 الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع "مبالغ ضخمة" مقابلها.

وأعرب ترمب عن ثقته بأن الإمارات "لديها أموال كافية" لدفع ثمن الطائرات، مشيراً إلى أن الصفقة المحتملة قيد الدراسة، ومضيفاً: "سنرى ماذا سيحدث".

وكانت التقارير الإعلامية تتحدث في الفترة الأخيرة عن صفقة محتملة بين الولايات المتحدة والإمارات، مشيرة إلى أنها تأتي بمثابة أحد الشروط للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

من جهتها، نفت إسرائيل صحة تلك التقارير، ووصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الكاذبة"، وأكد مكتب نتنياهو معارضة إسرائيل لبيع الولايات المتحدة أسلحتها الحديثة لدول المنطقة، بما في ذلك طائرات F-35.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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