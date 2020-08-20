سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 أغسطس/آب 2020
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خلاصات من TRT عربي: 20 أغسطس/آب 2020
أردوغان: سنعلن الجمعة عن بشرى ستفتح عهداً جديداً لتركيا
20 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنه سيعلن الجمعة عن بشرى ستفتح عهداً جديداً لتركيا، وبلومبرغ تقول إن اختراق تويتر متصل باعتقالات سعودية لمعارضين.

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      أردوغان: سنعلن الجمعة عن بشرى ستفتح عهداً جديداً لتركيا

        قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيعلن يوم الجمعة المقبل، بشرى للشعب التركي. وأضاف: "نعيش الحلم حالياً، هذه البشرى ستفتح عهداً جديداً لتركيا، إذ ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى". [TRT عربي]

        وشدد على أنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلاده من مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط. [TRT عربي]

        جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح مصنع لتقنيات الطاقة الشمسية في العاصمة أنقرة. [TRT عربي]

        بلومبرغ: اختراق تويتر متصل باعتقالات سعودية لمعارضين

          كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية الأربعاء، أن عمليات الاختراق التي تعرّض لها تويتر قبل 5 سنوات أوصلت السعودية إلى بيانات استخدمتها لاعتقال أشخاص منتقدين لحكومتها. [TRT عربي]

          وقالت الوكالة إنه وفقاً لدعاوى قضائية ومنظمات حقوقية، فقد استخدمت السعودية عمليات الاختراق تلك لمضايقة أشخاص منتقدين للحكومة أو اعتقالهم. [TRT عربي]

          وأضافت أنه في عام 2015، ورد أن سعوديين اثنين من موظفي تويتر، تمكّنا من اختراق أكثر من 6000 حساب في إطار عملهم التجسسي لصالح الرياض. [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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