أهم الأحداث:
أردوغان يقول إنه سيعلن الجمعة عن بشرى ستفتح عهداً جديداً لتركيا، وبلومبرغ تقول إن اختراق تويتر متصل باعتقالات سعودية لمعارضين.
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أردوغان: سنعلن الجمعة عن بشرى ستفتح عهداً جديداً لتركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيعلن يوم الجمعة المقبل، بشرى للشعب التركي. وأضاف: "نعيش الحلم حالياً، هذه البشرى ستفتح عهداً جديداً لتركيا، إذ ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى". [TRT عربي]
وشدد على أنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلاده من مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط. [TRT عربي]
جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح مصنع لتقنيات الطاقة الشمسية في العاصمة أنقرة. [TRT عربي]
بلومبرغ: اختراق تويتر متصل باعتقالات سعودية لمعارضين
كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية الأربعاء، أن عمليات الاختراق التي تعرّض لها تويتر قبل 5 سنوات أوصلت السعودية إلى بيانات استخدمتها لاعتقال أشخاص منتقدين لحكومتها. [TRT عربي]
وقالت الوكالة إنه وفقاً لدعاوى قضائية ومنظمات حقوقية، فقد استخدمت السعودية عمليات الاختراق تلك لمضايقة أشخاص منتقدين للحكومة أو اعتقالهم. [TRT عربي]
وأضافت أنه في عام 2015، ورد أن سعوديين اثنين من موظفي تويتر، تمكّنا من اختراق أكثر من 6000 حساب في إطار عملهم التجسسي لصالح الرياض. [TRT عربي]