سياسة
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الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري هناك
أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي، على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر رئيس البلاد على الاستقالة في الساعات الأولى من الأربعاء. كما قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد أن تعليق عضوية مالي سيظل مستمراً حتى استعادة النظام الدستوري.
الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري هناك
الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر رئيس البلاد على الاستقالة / AA
19 أغسطس 2020

أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي، على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر رئيس البلاد إبراهيم بو بكر كيتا، على الاستقالة في الساعات الأولى من الأربعاء.

واتخذ مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي القرار، معلِناً في تغريدة أن تعليق عضوية مالي "سيظل مستمراً حتى استعادة النظام الدستوري والإفراج عن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا".

والثلاثاء، أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي بياناً أدان فيه بشدة "الاعتقال القسري لرئيس مالي، ورئيس الوزراء وأ عضاء آخرين في الحكومة".

كما أعلن فقي رفض الاتحاد أي محاولة لتغيير الحكومة في مالي بشكل غير دستوري، داعياً المتمردين إلى وقف جميع أشكال اللجوء إلى العنف، واحترام مؤسسات البلاد، والإفراج الفوري عن المسؤولين الحكوميين المتمردين.

واعتقل عسكريون متمردون الثلاثاء، رئيس مالي ورئيس وزرائها وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي صباح الأربعاء، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.

وأضاف رئيس مالي: "لا أريد أن تُراق الدماء لإبقائي في السلطة".

ومنذ يونيو/حزيران، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـ"إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".

وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيّات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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