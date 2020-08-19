سياسة
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بيدرسون: التنسيق التركي-الروسي أعاد الهدوء شمال غربي سوريا
أثنى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة عبر دائرة تلفزيونية حول تطورات الأزمة السورية، على التنسيق التركي-الروسي شمال غربي سوريا، معتبراً التنسيق والتعاون بين الجانبين سبباً في استعادة الهدوء في المنطقة.
بيدرسون: التنسيق التركي-الروسي أعاد الهدوء شمال غربي سوريا
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يقول إن التنسيق التركي-الروسي كان سبباً في استعادة الهدوء بإدلب / AFP
19 أغسطس 2020

أثنى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الأربعاء، على التنسيق التركي-الروسي شمال غربي سوريا.

وقال بدرسون خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة عبر دائرة تلفزيونية حول تطورات الأزمة السورية، إن "الهدوء استُعيد بفضل التنسيق التركي-الروسي والتعاون المستمر بين الجانبين".

وفي 5 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في إدلب شمال غربي سوريا.

من جهة أخرى، أبلغ بيدرسون مجلس الأمن الدولي، أن الاستعدادات جارية لعقد الدورة الثالثة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية (الخاصة بسوريا) في جنيف الاثنين المقبل.

وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضواً مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

وناشد بيدرسون الأطراف المشاركة في اجتماع الاثنين، بـ"القدوم بنوايا حسنة، وتحمُّل مسؤولياتهم، والانخراط بإيجابية في أجندة المحادثات من دون شروط مسبقة".

وقال بيدرسون إن "المشاركة الإيجابية لأعضاء اللجنة الدستورية من شأنها أن تمنح السوريين أملاً أن شيئاً يلوح في الأفق".

وسيكون هذا أول اجتماع للجنة الدستورية منذ انعقادها الأخير في جنيف في الفترة بين 25 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ لم يتمكن المشاركون من النظام السوري والمعارضة من الاتفاق على جدول أعمال للاجتماع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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