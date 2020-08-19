سياسة
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تمسَّكت بالمبادرة العربية.. السعودية ترحب بحذر باتفاق الإمارات وإسرائيل
أبدى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ترحيباً حذراً باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بإقامة علاقات كاملة وتبادل للسفراء، لكنه أكّد أن السعودية لن تقيم علاقات مماثلة مع إسرائيل قبل توصُّل الأخيرة إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
تمسَّكت بالمبادرة العربية.. السعودية ترحب بحذر باتفاق الإمارات وإسرائيل
وزير الخارجية السعودي يقول إن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يمكن اعتباره إيجابياً / Reuters
19 أغسطس 2020

أبدى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأربعاء، ترحيباً حذراً باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بإقامة علاقات كاملة وتبادل للسفراء.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الاتفاق الذي وقف ضم إسرائيل أحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية التي يطالب بها الفلسطينيون، "يمكن اعتباره إيجابياً".

لكنه امتنع عن دعم هذه الخطوة بشكل صريح، وشدد على أن السعودية منفتحة على إقامة علاقات مماثلة بشرط التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاءت تصريحات بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس كأول تصريح علني للمملكة على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، توسُّط إدارته في توقيع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.

وفيما أصدرت البحرين وعمان ومصر بيانات رسمية ترحب بالاتفاق، لم تصدر المملكة تصريحات مماثلة ولم ترد على طلبات التعليق حتى المؤتمر الصحفي الذي عُقِد الأربعاء، في برلين.

وزعمت الإمارات أن اتفاقها وقف الخطط الإسرائيلية لضم أراضي الضفة الغربية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن التعليق مؤقت فقط.

وأصدر الفلسطينيون بيانات لاذعة انتقدوا فيها الاتفاق الإماراتي الذي "يقوِّض الإجماع العربي" ووصفوا الخطوة بأنها "خيانة للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية".

وجدد الأمير فيصل خلال المؤتمر الصحفي موقف المملكة المعلن منذ فترة طويلة بدعم مبادرة السلام العربية التي رعتها السعودية عام 2002، وتعد إسرائيل بعلاقات كاملة مع الدول العربية إن توصَّلت الأولى إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

وقال بن فرحان إن الشروط الخاصة بذلك يجب أن تستند إلى معايير معترف بها دولياً، مضيفاً: "حالما يتحقق ذلك تصبح كل الأمور ممكنة".

وكرر موقف المملكة المعلن منذ فترة طويلة بأن الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تضم القدس الشرقية عاصمةً لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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