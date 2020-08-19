أعلن حيدر بدوي، الأربعاء، إعفاءه من منصبه ناطقاً باسم وزارة الخارجية السودانية، غداة تصريحات له بشأن علاقة بلاده مع إسرائيل.

والثلاثاء، قال بدوي إن بلاده تتطلع إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهي التصريحات التي تبرأت منها الخارجية السودانية لاحقاً.

وقال بدوي للأناضول، الأربعاء: "تلقيت إخطاراً بإعفائي من منصبي دون توضيح الأسباب".

وأكد صحة رسالة منسوبة إليه، نشرتها وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، قال فيها: "أقول للرئيسين (مجلس السيادة، عبد الفتاح) البرهان و(رئيس الوزراء عبد الله) حمدوك: احترموا شعبكم واكشفوا له ما يدور في الخفاء بشأن العلاقة مع إسرائيل".

وتابع: "لإسرائيل أقول: نحن شعب عريق يعرف مصالحه جيداً. ولن نرضى بعلاقات غير متكافئة كتلك التي أقامها نظام الهوس الديني المباد مع بعض أشقائنا العرب".

في حين قال مصدر دبلوماسي سوداني للأناضول، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن خلافاً نشب بين بدوي ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، حول تصريحات الأول بشأن اعتزام السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلب الاجتماع مع عمر قمر الدين لمناقشة تصاعد الخلاف مع بدوي، دون تفاصيل أكثر.

والثلاثاء قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إنها "تلقت بدهشة" تصريحات بدوي عن سعي الخرطوم لإقامة علاقات مع تل أبيب.

وأضافت الوزارة: "وجدت هذه التصريحات وضعاً ملتبساً يحتاج للتوضيح (...) أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان".

وفي فبراير/شباط الماضي، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا، وهو اللقاء الذي أثار احتجاجات شعبية في الشارع السوداني.

وفي الشهر ذاته عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين من لقاء نتنياهو البرهان، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وعقب هذه الواقعة عبرت طائرات إسرائيلية فوق أجواء السودان عدة مرات، لكنها اضطرت إلى التوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تُسجل باعتبارها "رحلة إسرائيلية"، وفق المصدر ذاته.

ويأتي تصاعد هذا الخلاف بالسودان عقب أيام من إعلان الإمارات عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وباستثناء مصر والأردن والإمارات لا تقيم أي دولة عربية علاقات رسمية مع إسرائيل.