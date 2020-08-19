أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأربعاء، عن دعمها المطلق لأنشطة تركيا في منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدثة الوزارة، ليلى عبدالله يفا، أشارت فيه إلى أن تركيا لعبت دوراً مهماً عبر التاريخ في تطور منطقة البحر المتوسط.

وعبرت عن أملها في تجاوز الخلافات بين الدول في شرق المتوسط بالسرعة القصوى.

وقالت: "ندعم جميع خطوات تركيا الشقيقة الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، والمنبثقة عن القانون الدولية".

وفيما يخص بيان الخارجية الأرمينية إزاء فعاليات تركيا في شرق المتوسط، قالت عبدالله يفا، إنه يتضمن اتهامات باطلة ضد تركيا، معربة عن رفضها وإدانتها للبيان.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الشطر اليوناني من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط.

ويترافق مع ذلك عدم تعامل تلك الدول بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجه وإنجاز حلول عادلة للمشاكل.

وتؤكد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية، وفي هذا الإطار، تجري أنشطة مسح وتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في جرفها القاري وفي المناطق المرخصة لجمهورية شمال قبرص التركية.