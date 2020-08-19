أضحت المنظمات المدنية والجمعيات الخيرية في تركيا، شعلة أمل بالنسبة للمستضعفين حول العالم، من خلال المساعدات الإنسانية التي توصلها إلى جميع المحتاجين في أرجاء المعمورة.

وما بين قارات العالم تتحرك تلك المنظمات مقدمة أعمال الخير والإغاثة والمساعدات، على مدار أعوام عديدة، مما جعلها محط آمال المنكوبين والمهجرين والمظلومين والمحتاجين.

تركيا أكثر دولة مانحة للمساعدات في العالم

ووفقاً لمعلومات أحصتها وكالة الأناضول بمناسبة "اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية" التي تصادف يوم 19 أغسطس/آب من كل عام، فإن تركيا باتت أكثر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية في العالم.

وتقوم تركيا عبر مؤسسات مثل إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر ووقف الديانة التركية، بمد يد العون للمحتاجين كافة حول العالم، وتوصل مساعدات إنسانية لمناطق تعاني من الاشتباكات والكوارث الطبيعية والزلازل والفقر والجوع والجفاف.

وكذلك تعمل المؤسسات والجمعيات الخيرية في تركيا على إيصال مساعداتها الإنسانية للمظلومين والمحتاجين كافة في أرجاء العالم، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى.

ومؤخراً سارعت المؤسسات الخيرية التركية لمد يد العون إلى لبنان التي شهد مرفأ عاصمتها بيروت انفجاراً ضخماً، حيث بادرت تركيا مسرعةً لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين من الانفجار.

آفاد تصل إلى 5 قارات

أوصلت مؤسسة آفاد خلال السنوات العشرة الأخيرة، المساعدات الإنسانية إلى 58 دولة في 5 قارات، وشاركت في العديد من أعمال البحث والإنقاذ.

وخلال عام 2019، لبّت آفاد نداءات استغاثة تلقتها من 10 دولة مختلفة، وسارعت للقيام بأعمال البحث والإنقاذ في مناطق ضربتها الزلازل، وإجلاء المواطنين الأتراك والأجانب، ونقل المصابين.

وكذلك شاركت فرق آفاد، في أعمال البحث والإنقاذ جراء السيول التي اجتاحت موزمبيق والعراق وإيران، وكذلك مدت يد العون لألبانيا التي ضربها زلزال مدمر.

وأوصلت مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات معيشية إلى المحتاجين في اليمن وسوريا وإقليم أراكان في ميانمار، بقيمة 86.2 مليون دولار.

وتقدم إدارة الكوارث والطوارئ التركية، خدمات تعليمية في منطقة نبع السلام شمال سوريا، إلى جانب مساعداتها الإنسانية.

الهلال الأحمر التركي في 71 دولة

أما الهلال الأحمر التركي، فقد أوصل خلال العام المنصرم، مساعدات إنسانية ومستلزمات معيشية، للمحتاجين في 71 دولة حول العالم.

ووصلت مساعدات الهلال الأحمر التركي خلال العام المنصرم، إلى 7 ملايين و900 شخص، عبر 17 بعثة تعمل بشكل دائم في الخارج.

ومن أبرز الأمثلة على المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر التركي، فتح محلات تجارية لأسر في أفغانستان، في إطار برنامج "العودة الطوعية"، وتقديم دورات تعليمية للسجينات في مقديشو.

كما يقدم الهلال الأحمر، خدمات طبية لنحو 200 مريض يومياً، في بنغلاديش، عبر مركزه الطبي.

كما تشارك فرق الهلال الأحمر في أعمال البحث والإنقاذ في المناطق التي تحدث فيها كوارث طبيعية وفيضانات وسيول.

فعاليات "وقف الديانة" بـ 149 دولة

وعلى غرار الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ، يواصل وقف الديانة التركي فعالياته الخيرية في 149 دولة حول العالم، تحت شعار "إلى أن يعم الخير أرجاء العالم".

وأوصل وقف الديانة التركي مساعدات إنسانية بقيمة 300 مليون دولار إلى المحتاجين في سوريا، وبقيمة 39 مليون دولار إلى أراكان، و37 مليون دولار إلى اليمن، و5.5 مليون دولار إلى إندونيسيا، وإلى فلسطين بقيمة 32 مليون دولار.

كما يقوم الوقف بذبح الأضاحي بالوكالة، في تركيا والمناطق المحتاجة، وتوزيع اللحوم للفقراء والمحتاجين.

وفي المناطق التي تعاني من الجفاف، قام الوقف بحفر 374 بئر ماء في 29 دولة، وقام بترميم 152 مسجداً.