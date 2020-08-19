سياسة
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عمران خان: باكستان لن تعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم
أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، أن بلاده لن تعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقهم بتسوية عادلة. يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن اتفاق تطبيعي بين تل أبيب وأبوظبي، بوساطة الولايات المتحدة.
عمران خان: باكستان لن تعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن بلاده لن تعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقهم بتسوية عادلة / AA
19 أغسطس 2020

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الثلاثاء، أن بلاده لن تعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقهم بتسوية عادلة.

جاء تعليق خان بعد أيام من الإعلان عن اتفاق تطبيعي بين تل أبيب وأبو ظبي، بوساطة الولايات المتحدة، وهو أول اتفاق بين دولة خليجية وإسرائيل.

وفي تغريدة نشرها مكتبه على حساب " تويتر"، قال خان: "موقفنا واضح جداً، وهو كما قال القائد العظيم محمد علي جناح، إن باكستان لن تعترف أبداً بإسرائيل حتى يُعطى الفلسطينيون حقهم بتسوية عادلة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن الخميس، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع حيث اعتبرته القيادة الفلسطينية وفصائل بارزة مثل "حماس" و"فتح"، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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