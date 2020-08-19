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المحكمة الدولية تدين قيادياً بحزب الله وتبرئ آخرين في قضية اغتيال الحريري، ومبعوث نتنياهو في أول زيارة رسمية إلى الإمارات بعد اتفاق السلام.

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المحكمة الدولية تدين قيادياً بحزب الله وتبرئ آخرين في قضية اغتيال الحريري

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء، متهماً واحداً وبرأت أربعة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. [TRT عربي]

جاء ذلك في جلسة انعقدت بمدينة لاهاي الهولندية، بعد 15 عاماً من اغتيال الحريري الذي قُتل في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005. [الأناضول]

وكان المتهمون الأبرز في القضية الذين لهم صلات بـ"حزب الله" هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، إضافة إلى خامس يدعى مصطفى بدر الدين (قُتل في سوريا). وذكرت المحكمة في قرارها الختامي أن "المتهم عياش مذنب بكل التهم الموجهة إليه، وأقدم على قتل الحريري عمداً". [TRT عربي]

مبعوث نتنياهو في أول زيارة رسمية إلى الإمارات بعد معاهدة السلام

التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان الثلاثاء، يوسي كوهن رئيس جهاز الموساد ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات حالياً. [TRT عربي]

وناقش الجانبان "آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كورونا". [TRT عربي]

وأشاد المسؤول الإماراتي خلال اللقاء "بجهود كوهن التي ساهمت في نجاح التوصل إلى معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل". [TRT عربي]