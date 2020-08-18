أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر تشليك، أنه لا يمكن لأحد التدخل في النظام السياسي لتركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الثلاثاء، تعليقاً على تصريحات مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية القادمة جو بايدن بحق تركيا.

وقال تشليك: "لا يمكن لأحد أن يسرق ديمقراطيتنا أو يهدمها أو يتدخل في نظامنا السياسي".

ولفت تشليك إلى أن صدور تصريحات رامية إلى التدخل في ديمقراطية تركيا، من قبل مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، يعكس أزمة القيم في النظام السياسي الأمريكي.

كما تطرَّق تشليك إلى الدعم الأمريكي لتنظيم "YPG" امتداد تنظيم "PKK" الإرهابي في سوريا

وأضاف: "من يدعم تنظيم (PKK/YPG) الإرهابي ويمده بالسلاح يريد الموت للأطفال الأكراد".

وتداولت وسائل إعلام السبت، تصريحات لجو بايدن أدلى بها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا فيها للتعاون مع المعارضة التركية "لإسقاط" الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق لبايدن أن قدم اعتذاراً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحات عام 2014، اتهم فيها تركيا بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما.