اعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الثلاثاء، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أصدرت حكمها في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، كشفت "الحقيقة"، معلناً باسم عائلته وعائلات الضحايا "قبول" الحكم.

"المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة. عرفنا الحقيقة اليوم جميعاً وتبقى العدالة التي نريد أن تنفَّذ مهما طال الزمن". - سعد الحريري - نجل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء، واحداً من المتهمين الـ4 الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري في فبراير/شباط 2005، بعد محاكمة استمرت 6 اعوام.

وأعلنت المحكمة سليم عياش مذنباً، فيما جرت تبرئة كل من حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا.

وفي 14 فبراير/شباط 2005، قُتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت.

ووُجهت اتهامات سياسية إلى النظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.

إلا أن الحريري اعتبر أن قرار المحكمة بإدانة متهم من أصل 4 أظهر "مصداقية عالية" للمحكمة كما أنها "غير مسيسة".

وقال: "المطلوب منه أن يضحي اليوم هو حزب الله الذي أصبح واضحاً أن شبكة التنفيذ من صفوفه ويعتقدون انه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة ولن ينفذ فيهم القصاص".

وأكد: "لن نستكين حتى يُنفذ القصاص"، مضيفاً أن "اللبنانيين لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون بلدهم مرتعاً للقتلة".

وأثار تشكيل المحكمة الدولية منذ 13 عاماً، جدلاً وانقساماً في لبنان، بين مؤيدين من حلفاء الحريري وآخرين من حلفاء حزب الله شككوا في مصداقيتها.

وطالما اعتبر حزب الله المحكمة "مسيسة"، وقال أمينه العام حسن نصر الله: "إذا حُكم على أي من إخواننا بحكم ظالم، كما هو متوقع، فنحن متمسكون ببراءة إخواننا"، مؤكداً أن "القرار الذي سيصدر بالنسبة إلينا كأنه لم يصدر لأن القرار صدر منذ سنوات طويلة".

وجاء اغتيال الحريري الذي استقال من منصبه في 2004، في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق، التي كانت قواتها منتشرة في لبنان وتتحكم بمفاصل الحياة السياسية.

وشكل اغتياله علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعدما دفعت النقمة الشعبية وتحالف "14 آذار" السياسي الواسع الذي أفرزه، إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

واعتبر سعد الحريري أنه "بات واضحاً للجميع أن هدف الجريمة الإرهابية هو تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية"، مضيفاً أن "أهمية هذه اللحظة التاريخية اليوم هي الرسالة إلى مرتكبي الجريمة الإرهابية والمخططين لها، بأن زمن استخدام الجريمة السياسية من دون عقاب انتهى".