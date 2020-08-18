سياسة
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مبعوث نتنياهو في أول زيارة رسمية إلى الإمارات بعد معاهدة السلام
أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان التقى يوسي كوهن مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات، في أول زيارة يجريها مسؤول إسرائيلي بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين.
مبعوث نتنياهو في أول زيارة رسمية إلى الإمارات بعد معاهدة السلام
يوسي كوهن هو أول مسؤول إسرائيلي رفيع يزور الإمارات على نحو علني بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين / Reuters
18 أغسطس 2020

التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان الثلاثاء، يوسي كوهن رئيس جهاز الموساد ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات حالياً.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن المسؤول الإماراتي أشاد خلال اللقاء، "بجهود كوهن التي ساهمت في نجاح التوصل إلى معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل".

وناقش الجانبان وفق الوكالة، "آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كورونا".

وحسب الوكالة، "تطرَّق الجانبان إلى سبل دعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، التي بموجبها وُقف ضم الأراضي الفلسطينية"، وفق المزاعم.

وأضافت الوكالة أنه "كما سيكون للمعاهدة دور في إحلال السلام بالمنطقة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وهذه أول زيارة مُعلن عنها يجريها مسؤول إسرائيلي رفيع إلى الإمارات بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توصُّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، وصفه بـ"التاريخي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية عبر بيان لها، "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وعلى الرغم من تأكيد بيان ثلاثي مشترك للولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل بأن الأخيرة ستقف خطة ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن حكومته متمسكة بمخطط الضم.

وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات السرية بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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