طالب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند اليونان بفتح تحقيق حول طالبي اللجوء الذين تجبرهم على العودة في بحر إيجه، والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها.

وأضاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية تأخذ ادعاءات إجبار اليونان طالبي اللجوء على العودة في بحر إيجه، على محمل الجد.

وأكد ضرورة تحمُّل السلطات القضائية وغيرها من نظيراتها المعنية بالأمر في اليونان، المسؤوليات التي تقع على عاتقها في هذا الخصوص.

ودعا لفتح تحقيق حول مزاعم إجبار طالبي اللجوء إلى العودة، واستخدام العنف تجاههم، وإساءة معاملتهم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من اليونان توضيح الحقائق في هذا الخصوص ويبحث سبل التعامل مع هذه المسألة.

وفي يوليو/تموز الماضي، استنكرت الأمم المتحدة سلوك اليونان تجاه طالبي اللجوء، مطالبة حكومة أثينا بفتح تحقيق حول إجبارهم على العودة.

وتواصل السلطات التركية إنقاذ العديد من طالبي اللجوء من جنسيات أجنبية مختلفة، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، إذ تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في فبراير/شباط الفائت، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.