تصدرت سبعُ شركات دفاعية تركية قائمة أفضل 100 شركة في العالم، بحسب ما أعلنته مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية التي تصنّف سنوياً أفضل 100 شركة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

وبعد جمع مجلة "ديفينس نيوز" بيانات الشركات وتقاريرها السنوية، وإجراء عدة أبحاث بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، احتلت سبع شركات دفاع تركية المراتب 48 و53 و89 و91 و92 و98 و99 في القائمة ، على التوالي، في حين دخلت FNSS و Havelsan القائمة لأول مرة، وانضمت أسيلسان إلى أفضل 50 مركزاً لأول مرة من خلال الانتقال أربعة مراكز.

وحققت الصناعات الدفاعية التركية من خلال هذا التصنيف الكثير ممَّا وعد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين قال إن بلاده "ستصبح ضمن الدول الأربع الأولى عالمياً في صناعة الطائرات المسيرة".

كما لفت أردوغان، يوليو/تموز الماضي، إلى زيادة مشاريع الصناعات الدفاعية التركية من 62 إلى نحو 700، ورفع ميزانيتها 11 ضعفاً منذ 2002، لتصل إلى 60 مليار دولار. وذكر أنه خلال العام ذاته كان حجم الصادرات الدفاعية التركية 248 مليون دولار، ليرتفع إلى أكثر من 3 مليارات دولار في العام 2019، مشيراً إلى أن ميزانية البحث والتطوير المرصودة في هذا المجال تجاوزت ملياراً ونصف المليار دولار خلال 2019.

من جانبها كانت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية قد أكدت، قبل أيام، أن أنقرة ستمضي قدماً لتحقيق الاستقلالية التامة في الصناعات الدفاعية، مشيرة في بيان لها إلى أن "معظم الأنظمة التي تستخدمها القوات التركية في عملياتها داخل البلاد وخارجها، صممت وطُوّرت بقدرات محلية بحتة".

وطبقاً لدراسة نشرها مركز ستراتفور للدراسات فان الإحصائيات الرسميَّة التركية تشير إلى أن الصناعات الدفاعية التركية المحلية باتت فعلياً تلبِّي 70% من متطلباتها العسكرية، مقارنة بنحو 20% فقط عندما صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2003، ممَّا جعلها أكثر قدرة على مواجهة حظر الأسلحة، ومكنها من الظهور بقوة والاستعداد للبقاء، بعد أن خاضت تجربة مؤلمة في عمليات الحظر التي كان آخرها الحظر الأوروبي والأمريكي من جراء عملية نبع السلام في الداخل السوري، وهو الأمر الذي يوضح استقلالية القرارين السياسي والاقتصادي التركي.

أسيلسان تثبت كفاءتها

واصلت شركة أسيلسان التركية للصناعات العسكرية الإلكترونية الصعود في القائمة من المركز 93، بعد انضمامها إلى القائمة لأول مرة في عام 2006، إذ عززت أداءها بالمشاريع التي نفذتها في الداخل والخارج.

وفي عام 2018 وصلت ميزانية أسيلسان إلى مليار و792 مليون دولار، واستطاعت الشركة زيادة هذه القيمة في العام التالي بنسبة 21%، لتصبح ميزانيتها مليارين و172 مليون دولار.

وتمكنت شركة أسيلسان (ASELSAN) من احتلال المرتبة الـ48 في قائمة "ديفينس نيوز" للعام الحالي، بعد أن كانت في المرتبة الـ52 خلال العام الماضي.

وعززت شركة "أسيلسان" موقعها ضمن قائمة أفضل الشركات العالمية المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم.

وحققت الشركة هذا النجاح من خلال المنتجات والحلول المطورة القائمة على أنشطة البحث والتطوير (R & D) في مجالات مثل أنظمة الاتصالات وأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، والأنظمة الكهروضوئية وأنظمة إلكترونيات الطيران وأنظمة الدفاع والأسلحة، وأنظمة التحكم في القيادة والأنظمة البحرية.

ويعود الفضل في هذه الريادة التي حققتها أسيلسان إلى أبحاثها وابتكاراتها في نظم الاتصالات العسكرية والمدنية، وأجهزة الرادار والحرب الإلكترونية، والأنظمة الكهربائية والضوئية، ومنظومات الدفاع، والتسلّح، والتحكّم، وغيرها من الأنظمة الدفاعية البحرية القائمة على جهودها الخاصة بالبحث والتطوير.

قفزات لشركة TAI

وسجلت شركة TAI، التي تنتج منصات جوية لتركيا بموارد محلية، موقعاً مهماً في القائمة التي دخلتها لأول مرة في 2011 في المركز 83.

وقفزت مبيعات الشركة الدفاعية بنسبة 42% على أساس سنوي في عام 2019، لتصل إلى 1.8 مليار دولار من 1.3 دولار في عام 2018. واحتلت الشركة المرتبة 53 في القائمة من خلال قفزها 16 مركزاً منذ العام الماضي.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات TAI في العام الماضي 2.2 مليار دولار، تم الحصول على 18% من هذا الرقم من خلال مشاريع تستهدف الطيران المدني.

من جانبها أظهرت BMC، إحدى الشركات المصنعة للمركبات البرية المدرعة في صناعة الدفاع التركية، والتي دخلت القائمة لأول مرة العام الماضي، استمرارية هذا العام.

ودخلت الشركة القائمة في المركز 85 بقيمة 554 مليون دولار، وتراجعت أربعة مراكز مع حجم مبيعات في صناعة الدفاع بلغ 533 مليون دولار العام الماضي، لتحتل المرتبة 89.

وتنتج شركة تصنيع المركبات البرية التي تم تكليفها مؤخراً بالإنتاج الضخم للدبابات القتالية الرئيسية في تركيا "Altay " العديد من المكونات المختلفة لمركبات الصناعة التجارية والدفاعية، من الحافلات إلى الشاحنات ومن المركبات المدرعة المحمية من الألغام إلى المركبات ذات العجلات التكتيكية.

روكيتسان تبقى في القائمة

واستمر بقاء شركة "روكيتسان" على القائمة هذا العام، إذ احتلت المرتبة 89 في عام 2019، وحصلت على المركز 91 هذا العام.

وانخفضت عائدات شركة روكيتسان بنسبة 1% إلى 515 مليون دولار وتراجعت مرتبتين في القائمة.

ومن بين منتجات الشركة التي تجذب الانتباه صاروخ "أرض-أرض" بعيد المدى Bora، وصاروخ TRG-300 Kaplan، وصواريخ TRG-122، وذخيرة ذكية صغيرة MAM-C، وصواريخ موجهة بالليزر Cirit، ومتوسطة وبعيدة المدى، وصواريخ UMTAS و OMTAS المضادة للدبابات، وصاروخ طويل المدى مضاد للدبابات موجه بالليزر L-UMTAS، وذخيرة مواجهة دقيقة موجهة بدقة SOM-J متوافقة مع SOM وJSF، وصواريخ حصار للدفاع الجوي، وأول صاروخ كروز بحري تركي، ونظام الدفاع الجوي "سنجر".

وفي الوقت ذاته احتلت STM المرتبة 85 في قائمة "ديفينس نيوز" العام الماضي، وتراجعت سبع درجات هذا العام واحتلت المرتبة 92.

وشهدت الشركة انخفاضاً بنسبة 14% في إيراداتها الدفاعية، والتي بلغت 485 مليون دولار في عام 2019 من 564 مليون دولار في عام 2018.

وتعمل الشركة على تلبية احتياجات تركيا بمنتجاتها عالية التقنية، وهي قادرة على المنافسة في الخارج من خلال العمل على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة وذكية.

ومن خلال مشاركتها في تصميم وتحديث وبناء المركبات البحرية العسكرية، جذبت STM الانتباه مؤخراً من خلال المركبات الجوية بدون طيار (UAVs)، وتقنيات الأقمار الصناعية المبتكرة والرادار خلف الجدار وحلول الأمن السيبراني.

FNSS تُدرج لأول مرة

أما شركة FNSS، إحدى الشركات المصنعة للمركبات الأرضية المدرعة في صناعة الدفاع التركية، فقد وصلت إلى القائمة من المركز 98 هذا العام.

وزادت مبيعاتها البالغة 367 مليون دولار في 2018 بنسبة 2% العام الماضي إلى 374 مليون دولار.

وتعد FNSS، التي تصمم وتصنع المركبات المدرعة ذات الفعالية العالية والموثوقة، من بين رواد العالم في مجالها، إذ قامت الشركة التي يفضل المستخدمون في مختلف البلدان منتجاتها، بتسليم أكثر من 4000 مركبة قتالية مدرعة حتى الآن.

وتتراوح مجموعة المنتجات الواسعة التي أنشأتها FNSS من المركبات المدرعة المجنزرة في فئة 15 طناً إلى الدبابات ذات الوزن المتوسط​، ومن المركبات المدرعة التكتيكية ذات العجلات (4×4) إلى (8×8)، ومن الجسور الهجومية المتنقلة إلى الآلات الهندسية المدرعة والأبراج المأهولة وغير المأهولة.

كما دخلت شركة HAVELSAN لصناعة الدفاع القائمة لأول مرة هذا العام. وزادت الشركة التي تطور الحلول القائمة على البرمجيات، من مبيعاتها البالغة 278 مليون دولار بنسبة 6% لتصل إلى 295 مليون دولار العام الماضي، ودخلت القائمة في المركز 99.

يذكر أنه تم الإعلان عن أكبر خمس شركات في القائمة، وجميعها مقرها الولايات المتحدة، وهي "لوكهيد مارتن"، و"بوينغ"، و"جنرال دايناميكس"، و"نورثروب جرومان"، وشركة "ريثيون"، حيث بلغت مبيعاتها الدفاعية 50.5 مليار دولار، و34.3 مليار دولار، و29.5 مليار دولار، و28.6 مليار دولار، و27.4 مليار دولار على التوالي.