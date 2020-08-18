تخطت إصابات كورونا حول العالم، الثلاثاء، حاجز 22 مليوناً و50 ألفاً و472، وفق موقع "ورلدوميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، إذ بلغت 5 ملايين و612 ألفاً و27 حالة، في حين حلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ3 ملايين و363 ألفاً و235 إصابة، ثم الهند بـمليونين و 701 ألف و604. وبلغ عدد حالات الإصابة في تركيا 250 ألفاً و542.

وعربياً بلغ عدد الإصابات في السعودية 299 ألفاً و914، والعراق 180 ألفاً و133، تبعتها قطر بـ115 ألفاً و368 إصابة.

في سياق متصل، قال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي بمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن انتشار فيروس كورونا يقوده بشكل متزايد أشخاص أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات، ولا يدرك كثيرون أنهم أصيبوا بالعدوى.

وقال تاكيشي كاساي في إفادة عبر الإنترنت: "هذا يزيد من مخاطر التداعيات على الفئات الأكثر ضعفاً، كبار السن والمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة الأمد، والذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان ومناطق محرومة".

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 200 دولة حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتسبب الفيروس في وفاة 777 ألفاً و459 شخصاً حول العالم، في حين تماثل 14 مليوناً و793 ألفاً و398 مصاباً للشفاء.