كشفت شبكة CNN الإخبارية، الاثنين، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية لديها مؤشرات حول "تقديم إيران مكافآت لمقاتلي طالبان لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان".

ونقلت الشبكة عن مصادر استخباراتية، أن المكافآت ترتبط بست هجمات على الأقل، نفذتها الحركة العام الماضي وحده، بما في ذلك تفجير انتحاري في قاعدة جوية أمريكية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والمكافآت التي قُدّمت من "حكومة أجنبية" إلى شبكة حقاني، وهي جماعة "إرهابية" يقودها ثاني أعلى زعيم لطالبان، كانت لتنفيذ هجوم قاعدة باغرام الجوية في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين بينهم 4 موظفين أمريكيين، بحسب وثيقة إحاطة للبنتاغون اطلعت عليها CNN.

ولا يزال اسم الحكومة الأجنبية التي دفعت هذه المكافآت سرياً في الوثيقة، لكن مصدرين مطلعين أكدا للشبكة الأمريكية أنها إيران.

يأتي الكشف عن احتمال أن تكون إيران قد دفعت لطالبان في أعقاب الجدل حول المكافآت الروسية للهجمات على القوات الأمريكية، وهي القضية التي قللت إدارة ترامب من شأنها باستمرار في الأسابيع الأخيرة، ونفت روسيا هذا الادعاء.

يذكر أن الهجوم على قاعدة باغرام، أبرز منشأة عسكرية أمريكية في أفغانستان، كان متطوراً للغاية، وأثار قلق المسؤولين العاملين في الشؤون الأفغانية، لأنه سلط الضوء على نقاط ضعف بعض المجمعات الأمريكية، وفقاً لمصدر مشارك في جهود السلام مع طالبان.

وعلى وجه الخصوص أشارت وثيقة إحاطة البنتاغون إلى استخدام عبوات ناسفة في سيارة مفخخة في الهجوم، واشتبك ما يقرب من 10 من مقاتلي طالبان في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن المحلية بعد الانفجار، وقتلوا في نهاية المطاف في الغارات الجوية الأمريكية.

وبينما يقر مسؤولو المخابرات الأمريكية بأن شبكة حقاني لن تطلب بالضرورة الدفع مقابل استهداف القوات الأمريكية، فإن وثيقة البنتاغون الداخلية التي اطلعت عليها CNN، تشير إلى أن "التمويل المرتبط بهجوم 11 ديسمبر (كانون الأول) في باغرام ربما يحفز على شن هجمات رفيعة المستوى في المستقبل على الولايات المتحدة وقوات التحالف".

وقال مسؤول حكومي حالي ومسؤول كبير سابق مطلع على الوضع للشبكة ذاتها: إن "المسؤولين الأمريكيين استشهدوا بعلاقة إيران بطالبان كجزء من حجة تنفيذ الضربة التي قتلت الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني الماضي 2020".

ويشير تقييم وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران عوضت شبكة حقاني بعد أن نفذت ما لا يقل عن 6 هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة والتحالف في عام 2019.