سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 أغسطس/آب 2020
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خلاصات من TRT عربي: 18 أغسطس/آب 2020
لقاء يجمع بين وزير الدفاع التركي ونظيريه القطري والليبي لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا / AP
18 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يؤكد دعم بلاده حكومة الوفاق الليبية المعترف بها أممياً، وصحيفة الغارديان البريطانية تقول إن ولي العهد السعودي حث روسيا على التدخل في سوريا لدعم نظام الأسد.

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وزير الدفاع التركي: سندعم حكومة ليبيا المعترف بها أممياً

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.

وذلك في كلمة له الاثنين، عقب زيارته القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب في طرابلس، برفقة نظيريه القطري خالد بن محمد العطية، والليبي صلاح الدين النمروش. [TRTعربي]

وأشار إلى أن بلاده بذلت وستواصل بذل جهودها تماشياً مع توصيات الرئيس أردوغان، من أجل تحقيق أهدافها في وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامتها وأمنها. [الأناضول]

وقال وكيل وزارة الدفاع الليبية صلاح الدين النمروش إنه اتفق مع وزيرَي الدفاع التركي خلوصي أقار والقطري خالد بن محمد العطية على دعم قدرات الجيش والحل السياسي. [TRTعربي]

غارديان: بن سلمان حث روسيا على التدخل في سوريا

ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن ولي العهد السعودي أعطى الضوء الأخضر السري لروسيا للتدخل في سوريا، وذلك بدعم الإمارات التي كانت تدفع باتجاه دعم روسيا في سوريا لمساعدة نظام الأسد على استعادة المناطق التي خسرها. [TRTعربي]

وقالت الصحيفة البريطانية: "في صيف 2015 قلب محمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي آنذاك..، السياسة الخارجية لبلاده رأساً على عقب وأعطى الضوء الأخضر السري لتدخل روسيا في سوريا"، وفقاً لدعوى قضائية رفعها رئيس المخابرات السعودي السابق سعد الجبري، الموجود حالياً في كندا. [الغارديان]

وبحسب الدعوى التي قدمها الجبري، فقد "أثار التحرك من الرجل الذي أصبح ولياً للعهد قلق مدير المخابرات الأمريكية حينها جون برينان، الذي التقى مسؤول المخابرات السابق في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2015 وطلب منه إيصال توبيخ من إدارة باراك أوباما". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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