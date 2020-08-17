سياسة
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ترمب: بايدن غير كفء عقلياً وأردوغان لاعب شطرنج عالمي
صرح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بأن المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يعتبر "غير كفء عقلياً" في عالم يعج بالرؤساء الأذكياء للغاية، مشيداً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومؤكداً حسن علاقتهما على خلاف بايدن.
ترمب: بايدن غير كفء عقلياً وأردوغان لاعب شطرنج عالمي
ترمب: بايدن غير كفء عقلياً وأردوغان لاعب شطرنج عالمي / AP
17 أغسطس 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن "غير كفء عقلياً" في عالم يُعتبر فيه القادة الأجانب مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لاعبين عالميين في الشطرنج".

جاء ذلك خلال مشاركة ترمب عبر الهاتف الاثنين، في برنامج تلفزيوني على قناة فوكس نيوز.

ووجَّه ترمب انتقادات إلى منافسه الديمقراطي بايدن على صعيد السياسة الخارجية وفي قضايا مختلفة أخرى.

وأفاد بأن بايدن لا يمكنه التعامل مع هؤلاء الأشخاص في بيئة تعج بقادة عالم أذكياء للغاية، لافتاً إلى أن (بايدن) "مُنتهٍ عقلياً".

أنت تتعامل مع أشخاص أذكياء للغاية، هذه الدول لديها قادة لاعبو شطرنج عالميون، وأنا أعرفهم، على سبيل المثال، الرئيس التركي أردوغان.

- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

وأكد ترمب أنه على تفاهم جيد مع الرئيس التركي، مشيراً إلى أن بعض رؤساء الدول طلبوا منه (ترمب) الاتصال بأردوغان لأنه يصغي إليه.

وتداولت وسائل إعلام السبت، تصريحات لجو بايدن أدلى بها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا فيها للتعاون مع المعارضة التركية "لإسقاط" الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق لبايدن أن قدم اعتذاراً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحات عام 2014، اتهم فيها تركيا بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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