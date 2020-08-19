تشهد منطقة شرق المتوسط هذه الأيام توتراً وتصعيداً غير مسبوقين، خاصة بعد توقيع القاهرة وأثينا اتفاقية لتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وإعلان تركيا أن هذه الاتفاقية تنتهك حقوقها، وإرسالها سفينة الأبحاث والمسح السيزمي "أوروتش رئيس" لأعمال البحث السيزمي بمنطقة تزعم اليونان أنها تتبع جرفها القاري.

والاثنين الماضي، دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لاجتماع مع قادة الجيش بعد الإخطار الملاحي (نافتكس) الذي أصدرته تركيا ورفع الجيش اليوناني حالة التأهب لدى قواته إلى أعلى مستوى. من جانبها، ردت تركيا عبر تصريحات لوزارة الدفاع لتؤكد أن السفن التركية ستواصل أعمال البحث والتنقيب.

وأكدت وزارة الدفاع التركية تصميمها على الدفاع عن حقوق تركيا ومصالحها بمياهها الإقليمية، مؤكدة قدرتها على تحقيق ذلك.

ومع ازدياد حدة التوتر يتجدد الحديث عن احتماليات المواجهة العسكرية المباشرة بين تركيا واليونان في شرقي المتوسط، وعن القدرات العسكرية البحرية لكلا البلدين.

معايير متعددة يجب أخذها بعين الاعتبار عند مقارنة القدرات العسكرية بالقوات البحرية للدولتين، منها ترتيب الجيش عالمياً بصفة عامة، ثم القوات البحرية على وجه التحديد، وعدد القطع البحرية وأنواعها وعدد الأفراد وميزانية التسليح، إضافة إلى جاهزية القوات والمعدات ومدى استعدادها لتنفيذ المهام المنوطة بها.

يحتل الجيش التركي المرتبة الـ11 عالمياً حسب تصنيف globalfirepower لعام 2020، بينما يحتل الجيش اليوناني المرتبة الـ33. مما يظهر فرقاً هائلاً بالقدرات العسكرية لكلا الدولتين العضوتين بحلف الناتو.

وتبلغ ميزانية الدفاع بتركيا 141 مليار ليرة تركية (نحو 19مليار دولار)، بينما تبلغ ميزانية الدفاع باليونان 4.8 مليار دولار فقط، حسب تصنيف غلوبال فاير باور.

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وبالنسبة إلى القوات البحرية التي ستكون السلاح الرئيسي حال اندلع صراع مسلح في منطقة شرقي المتوسط، فالأسطول التركي يحتل المرتبة العشرين عالمياً في عدد القطع ويضم 149قطعة بحرية في حين تحتل القوات البحرية اليونانية المرتبة الـ23 عالمياً وتمتلك 116 قطعة بحرية.

لا يمتلك الأسطولان التركي ولا اليوناني مدمرات ولا حاملات طائرات، والمدمرات هي سفن حربية ضخمة الحجم تتميز بسرعتها الكبيرة وبقوة تدميرية عالية يمكنها تدمير الأهداف في البحر والجو والبر أيضاً. وغالباً ما ترافق القطع الأكبر في الأسطول لتوفير الحماية لها. وقد استعاض الأسطولان التركي واليوناني عن المدمرات بالفرقاطات، وهي سفن حربية أقل حجماً وقوة تدميرية من المدمرات لكنها تمتاز بقدرتها على المناورة وتكلفتها أقل، ويمكن تزويدها بمختلف أنواع الأسلحة.

الفرقاطات

تعد الفرقاطات القوة الضاربة الأساسية بالقوات البحرية لكلتا الدولتين. ويضم الأسطول التركي 16فرقاطة، 4 منها من فئة "بارباروس" أنتجت بنهاية التسعينيات وحُدِّثت مؤخراً بأحدث تكنولوجيا. وهي مزودة بأنظمة دفاع جوي من طراز sea zenith وصواريخ دفاع جوي إطلاق أفقي. في حين يضم الأسطول اليوناني 13فرقاطة، 9 منها أُنتجت بالسبعينيات والثمانينيات واستخدمها الأسطول الهولندي لفترة بعد ذلك بيعت لليونان. وحُدثت 6 فرقاطات من القديمة، بينما صنعت فرقاطتان حديثاً لليونان. إلا أن أهم ما يميز الفرقاطات اليونانية أن 8منها مزودة بصواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن بمدى 130كم.

الكورفيت Corvettes

الكورفيت سفن حربية ذات قدرات عالية على المناورة تمتاز بسرعتها، وهي أصغر حجماً من الفرقاطة وأكبر من الزوارق الدورية. ويطلق عليها أيضاً الفرقيطة أو الحراقة.

يمتلك الأسطول التركي 10كورفيتات 4 منها من فئة "أدا" أنتجت محلياً وجُهزت بأحدث الأنظمة الإلكترونية المحلية وتقنيات التسليح. أما الستة الأخرى فهي فرنسية الصنع وقديمة نسبياً من ناحية التسليح والأنظمة الإلكترونية إلا أنها تفيد في حماية السواحل وتأمينها.

أما الأسطول اليوناني فلا يمتلك أي كورفيت مما يعطي أفضلية كبيرة للقوات البحرية التركية نظراً إلى قدرة الكورفيتات على المناورة والتحرك السريع، مما يمكنها من تكبيد السفن المحاربة ضدها خسائر فادحة.

الزوارقالهجومية

يضم الأسطول التركي 19 زورقاً هجومياً، 9 منها من فئة "قليج" وهي الأحدث بين أسطول الزوارق الهجومية التركية، وهي مزودة بأنظمة تكنولوجية حديثة إنتاج ما بعد 2000 وتتميز بقوة تسليحها وسرعتها وقدرتها على المناورة، إلا أنها تفتقر لوجود أنظمة دفاع جوي بها.إضافة إلى زورقين من فئة"يلديز"من إنتاج1997،تتمتع بكفاءة عالية ودقة في إصابة الأهداف، إضافة إلى نظام دفاع جوي عيار 35 ملم.

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حاولت اليونان سد عجز الكورفيتات بقواتها البحرية عن طريق زيادة عدد الزوارق الهجومية. ويمتلك الأسطول اليوناني 29 زورقاً هجومياً معظمها قديمة وتسليحها غير كافٍ، إلا أنها تمتلك 6 زوارق هجومية من نوعية سفن الهجوم السريع من فئة Roussen تمتاز بكفاءتها العالية وجودة تسليحها وأنظمتها الحديثة. وقد بدأت دخول الخدمة من 2019 ما يمنحها تفوقاً ضئيلاً على زوارق "قليج" التركية، غير أن الزوارق التركية من فئة قليج تفوقها عدداً.

الغواصات

تمتلك القوات البحرية التركية 12غواصة أحدثها دخلت الخدمة عام2007، وهي غواصة ألمانية من فئة "غُر". ومن المقرر أن تحل 6 غواصات حديثة من فئة "رئيس" محل 4 غواصات من فئة "آي" اعتباراً من 2021. في حين يمتلك الأسطول اليوناني 11 غواصة 3 منها دخلت الخدمة عام 2014 و2015، والبقية غواصات قديمة بعضها إنتاج الستينيات.

زوارقالدوريات

تمتلك القوات البحرية التركية 16 قطعة من زوارق الدوريات مهمتها تأمين السواحل والمواني والكشف عن الغواصات ومهاجمتها. في حين يضم الأسطول اليوناني 8 زوارق دوريات فقط.

كاسحاتالألغام

يضم الأسطول التركي 11سفينة كاسحة ألغام، بينما يمتلك الأسطول اليوناني 4 فقط.

سفنالإنزالالبرمائيوالسفنالمساعدة

يضم الأسطول التركي 33سفينة إنزال وهجوم برمائي، بينما يمتلك الأسطول اليوناني 9 منها فقط. كما يضم الأسطولانعشرات السفن المساعدة من سفن تدريب ونقل أفراد وتزويد بالوقود وإنقاذ غواصات إلخ..إلا أن التفوق العددي بها لصالح الأسطول التركي.

الطائراتوالمروحيات

أما بالنسبة إلى الطائرات والمروحيات التابعة للقوات البحرية، فتمتلك القوات البحرية اليونانية 27 طائرة دوريات بحرية ومروحيات. في حين يمتلك الأسطول التركي 37 مروحية و15طائرة، بالإضافة إلى أسطول الطائرات التركية المسيرة المسلحةالتي تصنعها تركيا ويمكن أن تسبب خسائر فادحة لأي أهداف معادية، ما يمنح تفوقاً ملحوظاً للقوات البحرية التركية.

وتشير المعطيات السابقة إلى وجود تفوق ملحوظ للقوات البحرية التركية على نظيرتها اليونانية. إضافة إلى ذلك يوجد عاملان مهمان يرجحان كفة الأسطول التركي وهو تفوق الصناعات الدفاعية التركية واستخدام القوات المسلحة التركية العديد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محلية الصنع، مما يمنحها ميزة كبيرة من حيث سهولة الصيانة والحصول على قطع الغيار وإمكانية التحديث باستمرار. إضافة إلى مشاركة القوات البحرية التركية في العديد من المهام الدولية بشكل مستمر.