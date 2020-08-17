ندد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، بنشر فرنسا طائرات عسكرية في جنوب قبرص.

وأضاف في بيان صادر عنه، أن تقديم فرنسا الدعم العسكري لإدارة جنوب قبرص، يساهم في تصعيد التوتر في المنطقة، ولا يخدم مساعي تحقيق السلام.

وشدد على أن الدعم العسكري الفرنسي لإدارة جنوب قبرص مخالفة لاتفاقيات عام 1960، ووصف الخطوة الفرنسية هذه بـ"الخطيرة" لكونها تهدم التوازن الذي أسسته اتفاقيات عام 1960.

وتابع: "أندد بما أقدمت عليه فرنسا، وأطالبها بتغيير موقفها في أقرب وقت ممكن"، ونوّه بأن فرنسا بلد عضو في مجلس الأمن الدولي، مطالباً إياها بلعب دور لتحقيق السلام وتأمين استمراريته، لا لتصعيد التوتر في المنطقة.

واختتم تتار بيانه بالتشديد على مواصلة بلاده مع تركيا، حماية حقوقها شرقي المتوسط، وعدم الرضوخ أمام الأطراف التي تتجاهل سيادة القبارصة الأتراك وأمنهم.

والسبت، أعلنت فرنسا وجنوب قبرص بدء تطبيق "اتفافية التعاون بمجال الدفاع" المبرمة بينهما في 4 أبريل/نيسان 2017.

وفي وقت سابق، هبطت مقاتلتان من طراز "رافال" وأخرى مخصصة للشحن من طراز "C-130"، تابعة للقوات الجوية الفرنسية، في قاعدة "أندريه باباندرو" الجوية في جنوب قبرص.