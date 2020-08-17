تلقَّى وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في تصريح على حسابها في تويتر، إن الاتصال تطرَّق إلى "التطورات الأخيرة في المنطقة".

وأضافت: "جرى التأكيد بوضوح لموقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في الوقت ذاته مع الموقف العربي".

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن أشكنازي وبن علوي "بحثا التطورات في المنطقة".

من جهته، قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن المسؤولَين الإسرائيلي والعماني "بحثا اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "أكد السفير العماني الحاجة إلى استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

واتفقت إسرائيل والإمارات الخميس، على تطبيع العلاقات بينهما.

وندد الفلسطينيون بالاتفاق، واعتبروه "خيانة" للقضية الفلسطينية، وطعنة لمبادرة السلام العربية التي تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي قبل تطبيع العلاقات مع "تل أبيب".

ولم تُخفِ إسرائيل وسلطنة عُمان في السنوات الماضية، وجود اتصالات رفيعة المستوى بينهما لم تصل إلى حد التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات.