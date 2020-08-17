قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل حالياً على تنظيم رحلات جوية مباشرة، ستربط إسرائيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وستمر في طريقها عبر الأجواء السعودية.

وقال نتنياهو خلال جولة في مطار بن غوريون الدولي، الاثنين: "إنني أزف لكم بشرى أننا نعمل حالياً على تنظيم رحلات جوية مباشرة، ستربط تل أبيب بدبي وبأبو ظبي، وتمر في طريقها عبر الأجواء السعودية".

وأضاف: "إنها بمثابة رحلة جوية قصيرة للغاية كونها لا تستغرق سوى 3 ساعات تقريباً، مثل الرحلة إلى روما مثلاً، لكنها ستغيّر وجه الطيران الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي، من خلال إضافة حجم هائل من النشاط السياحي بكلا الاتجاهين، وحجم هائل من الاستثمارات".

وتابع نتنياهو: "إن مواطني الإمارات معنيون جداً بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل في مجال التكنولوجيا، إذ يقع هناك بعض أكبر مراكز التجارة الحرة وأكثرها كفاءة في العالم، ممَّا سيحقق فائدة كبيرة جداً للمستهلك الإسرائيلي، ويُعتبر ببساطة عاملاً محفزاً للاقتصاد الإسرائيلي والذي سيفيد أي مواطن".

وأضاف نتنياهو: "نُقدّر أننا سنتوصل إلى اتفاق يسمح حقاً بإقامة الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ودبي، ممَّا سيفتح سوق السياحة والطيران الإسرائيلي، كما سيجذب الاستثمارات بأحجام لم نشهد مثلها قط".

ًوجاءت جولة نتنياهو استعداداً لإعادة تسيير رحلات جوية بين إسرائيل وعدد من الدول في العالم بعد توقف لأشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال نتنياهو: "أجريت للتو جولة سريعة في المطار، تمهيداً لافتتاح الرحلات الجوية من جديد، حيث وقفت خلالها على الترتيبات الأمنية والصحية".

والخميس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجاً معلناً لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، في حين عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".