سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل تعمل على تنظيم رحلات جوية مع الإمارات عبر السعودية
تعمل إسرائيل حالياً على تنظيم رحلات جوية مباشرة، ستربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وستمر في طريقها عبر الأجواء السعودية.
إسرائيل تعمل على تنظيم رحلات جوية مع الإمارات عبر السعودية
بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل تعمل على رحلات جوية مع الإمارات عبر السعودية / Reuters
17 أغسطس 2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل حالياً على تنظيم رحلات جوية مباشرة، ستربط إسرائيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وستمر في طريقها عبر الأجواء السعودية.

وقال نتنياهو خلال جولة في مطار بن غوريون الدولي، الاثنين: "إنني أزف لكم بشرى أننا نعمل حالياً على تنظيم رحلات جوية مباشرة، ستربط تل أبيب بدبي وبأبو ظبي، وتمر في طريقها عبر الأجواء السعودية".

وأضاف: "إنها بمثابة رحلة جوية قصيرة للغاية كونها لا تستغرق سوى 3 ساعات تقريباً، مثل الرحلة إلى روما مثلاً، لكنها ستغيّر وجه الطيران الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي، من خلال إضافة حجم هائل من النشاط السياحي بكلا الاتجاهين، وحجم هائل من الاستثمارات".

وتابع نتنياهو: "إن مواطني الإمارات معنيون جداً بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل في مجال التكنولوجيا، إذ يقع هناك بعض أكبر مراكز التجارة الحرة وأكثرها كفاءة في العالم، ممَّا سيحقق فائدة كبيرة جداً للمستهلك الإسرائيلي، ويُعتبر ببساطة عاملاً محفزاً للاقتصاد الإسرائيلي والذي سيفيد أي مواطن".

وأضاف نتنياهو: "نُقدّر أننا سنتوصل إلى اتفاق يسمح حقاً بإقامة الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ودبي، ممَّا سيفتح سوق السياحة والطيران الإسرائيلي، كما سيجذب الاستثمارات بأحجام لم نشهد مثلها قط".

ًوجاءت جولة نتنياهو استعداداً لإعادة تسيير رحلات جوية بين إسرائيل وعدد من الدول في العالم بعد توقف لأشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال نتنياهو: "أجريت للتو جولة سريعة في المطار، تمهيداً لافتتاح الرحلات الجوية من جديد، حيث وقفت خلالها على الترتيبات الأمنية والصحية".

والخميس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجاً معلناً لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، في حين عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us