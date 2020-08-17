وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس الأركان يشار غولر إلى العاصمة الليبية، لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري.

واستقبل الوفد التركي في مطار معيتيقة الدولي كل من نائب وزير الدفاع في الحكومة الليبية صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الشريف، بمراسم عسكرية، كما حضر الاستقبال سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، وعدد من المسؤولين الأتراك والليبيين.

وبالتزامن مع زيارة المسؤولين الأتراك، وصل أيضاً وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لإجراء لقاءات رسمية. وجرى حفل استقبال عسكري للعطية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وكان في مقدمة المستقبلين نائب وزير الدفاع في الحكومة الليبية صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة للجيش محمد الشريف.

وعقب مراسم الاستقبال توجه المسؤولون إلى القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة العام الماضي.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج. الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.