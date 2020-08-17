سياسة
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سوريا.. قتيل وجرحى بقصف أمريكي استهدف قوات النظام
قُتل عنصر على الأقل من قوات النظام السوري وجرح آخران، في حين لاذ بقية عناصر النظام بالفرار بعدما قصفت طائرات أمريكية حاجزاً منع دورية أمريكية من المرور في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.
سوريا.. قتيل وجرحى بقصف أمريكي استهدف قوات النظام
طائرة أمريكية تقصف حاجزاً لقوات النظام السوري في الحسكة / AA
17 أغسطس 2020

قُتل عنصر من قوات النظام السوري، وأصيب آخران، الاثنين، في قصف نفذته طائرات أمريكية في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن حاجزاً للنظام قرب قرية "تل ذهب" جنوب مدينة القامشلي منع رتلاً أمريكياً من المرور خلال دورية اعتيادية له بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرتل الأمريكي غير مسار الدورية وتراجع عن الحاجز، لتحلق بعد وقت قصير طائرة أمريكية فوق الحاجز، وتقصفه بالرشاشات الثقيلة.

وأوضحت أن عنصراً على الأقل من قوات النظام قُتل، وجرح آخران، في حين لاذ بقية عناصر النظام بالفرار.

وتنتشر قوات النظام السوري في عدد محدود من المقرات والنقاط العسكرية في محافظة الحسكة التي تسيطر منظمة YPG/PKK الإرهابية على معظمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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