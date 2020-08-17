قُتل عنصر من قوات النظام السوري، وأصيب آخران، الاثنين، في قصف نفذته طائرات أمريكية في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن حاجزاً للنظام قرب قرية "تل ذهب" جنوب مدينة القامشلي منع رتلاً أمريكياً من المرور خلال دورية اعتيادية له بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرتل الأمريكي غير مسار الدورية وتراجع عن الحاجز، لتحلق بعد وقت قصير طائرة أمريكية فوق الحاجز، وتقصفه بالرشاشات الثقيلة.

وأوضحت أن عنصراً على الأقل من قوات النظام قُتل، وجرح آخران، في حين لاذ بقية عناصر النظام بالفرار.

وتنتشر قوات النظام السوري في عدد محدود من المقرات والنقاط العسكرية في محافظة الحسكة التي تسيطر منظمة YPG/PKK الإرهابية على معظمها.