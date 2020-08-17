سياسة
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الخارجية التركية: أرمينيا تتجاوز حدودها بتدخلها بملف شرق المتوسط
اعتبرت أنقرة أن إبداء أرمينيا رأيها حول ملف شرق المتوسط مثال جديد على تجاوز حدودها وتصرفاتها غير المسؤولة، وأنها تقع في خطأ جوهري حيال مكانتها في الجغرافيا العالمية والجغرافيا التي توجد فيها.
الخارجية التركية: أرمينيا تتجاوز حدودها بتدخلها بملف شرق المتوسط
أقصوي: إبداء أرمينيا رأيها حول ملف شرق المتوسط يعتبر مثالاً جديداً على تجاوز حدودها وتصرفاتها غير المسؤولة / AA
17 أغسطس 2020

قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن إبداء أرمينيا رأيها حول ملف شرق المتوسط يعتبر مثالاً جديداً على تجاوز حدودها وتصرفاتها غير المسؤولة.

وأوضح أقصوي في بيان، الاثنين، أن أرمينيا تقع في خطأ جوهري حيال مكانتها في الجغرافيا العالمية والجغرافيا التي توجد فيها.

وأضاف أن المسألة التي تحاول أرمينيا إبداء الرأي حولها تتعلق بشرق المتوسط وليس بحيرة سيفان.

وتابع قائلاً: "أرمينيا التي لا تطل على أي بحر في المنطقة تعتقد أنها تمتلك الحق في إبداء الرأي حيال المنطقة بعد الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وهذا مؤشر على الاتفاق الخبيث ضد تركيا".

وأكد أقصوي أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط.

وأشار إلى أن كل "التحالفات الشريرة" لن تتمكن من ردع تركيا وإجبارها على التراجع عن حماية مصالحها في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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