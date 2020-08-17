سياسة
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الجيش الإيراني يدعو الإمارات لإعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل
دعت إيران الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل بعد اتفاقية التطبيع. وهددت أن يتغير نهجها تجاه الإمارات بشكل جذري "إذا حدث شيء ما في منطقة الخليج وتضرر أمننا القومي".
الجيش الإيراني يدعو الإمارات لإعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل
الجيش الإيراني يدعو الإمارات إلى إعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل   / AA
17 أغسطس 2020

دعا رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، الأحد، الإمارات إلى إعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل بعد اتفاقية التطبيع.

وقال باقري: إن "نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير بشكل جذري... إذا حدث شيء ما في منطقة الخليج وتضرر أمننا القومي، ولو على نحو بسيط، فسنحمل الإمارات المسؤولية ولن نتسامح في الأمر"، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف: "للأسف إننا نواجه هذه الأيام مصيبة كبرى تمثلت في إقامة الإمارات علاقات مع الكيان الصهيوني، قاتل الأطفال".

وأكد باقري أنه "لا يمكن القبول من الإمارات كدولة عربية وإسلامية أن تقيم علاقات سياسية واقتصادية مع الكيان الصهيوني، ثم تعلن ذلك صراحة فيما يتعرض هذا الكيان لقبلة المسلمين الأولى ويشرد ويقتل ويعتقل أبناء الشعب الفلسطيني".

من جانبه قال مسؤول إماراتي لوكالة رويترز: "إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قرار سيادي وليس موجهاً لإيران".

وفي وقت سابق الأحد استدعت الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة طهران بأبو ظبي، احتجاجاً على "تهديدات" من الرئيس الإيراني حسن روحاني، على خلفية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، الذي أعلن عنه الخميس، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، في حين عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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