أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، أنه سلم القوات العراقية أكبر موقع تابع له لتخزين الذخيرة في قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وقال التحالف في بيان: إن "قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، أقامت مراسيم مع قوات الأمن العراقية لتسليم أكبر موقع لتخزين الذخيرة للتحالف في قاعدة التاجي".

وأضاف: أن "الموقع يضم ما يقارب 50 مستودعاً للذخيرة، تقدر كلفتها بـ11 مليون دولار".

وأوضح أن الموقع "جزء من صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش التابع للتحالف" دون تفاصيل أكثر.

جاء ذلك في أعقاب استهداف قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد بصاروخ كاتيوشا، وهي القاعدة التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي، دون وقوع إصابات.

وتمثل الهجمات تصاعداً واضحاً في وتيرة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين منذ أشهر.

وقد تزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.