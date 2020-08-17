سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أهداف بقطاع غزة
من جديد عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تصعيده على غزة، إذ استهدف عدة أهداف زعم أنها تابعة لحركة "حماس" في القطاع، مدعياً أن القصف جاء "رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع تجاه إسرائيل".
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أهداف بقطاع غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحماس في غزة / وسائل إعلام فلسطينية
17 أغسطس 2020

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، أنه استهدف عدة أهداف زعم أنها تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نشر عبر حسابه في موقع تويتر: "قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل مواقع رصد تابعة لحركة حماس".

وأضاف أن القصف جاء "رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى أعمال الشغب على السياج الأمني".

ومنذ يوم الأربعاء الماضي يقصف الجيش الإسرائيلي ليلاً، وبشكل متكرر، عدداً من الأهداف يقول إنها تابعة لحركة "حماس".

والأحد أعلنت إسرائيل إغلاق بحر غزة، وإلغاء المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك تماماً، حتى إشعار آخر، بدعوى الاستمرار في إطلاق "البالونات الحارقة والصواريخ" تجاه البلدات والمستوطنات القريبة.

وسبق ذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه مواد البناء والوقود. ويقول مطلقو البالونات الحارقة إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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