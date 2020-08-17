أهم الأحداث:

مسؤولون أتراك من الحكومة والمعارضة يستنكرون تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن بحق تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي يؤكد رفض بلاده القاطع نشر فرنسا طائرات عسكرية في إدارة جنوب قبرص.

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تركيا.. الحكومة والمعارضة تستنكران تصريحات بايدن وتدخله في الشأن التركي

استنكر مسؤولون أتراك من الحكومة والمعارضة تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن بحق تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، واعتبروها "تلاعباً سياسياً" و تنم عن "جهل وحمق". [TRTعربي]

وأكد المسؤولون أن الشعب التركي هو صاحب القرار الوحيد في اختيار قيادته، رافضين التدخل في الشأن الداخلي التركي. [الأناضول]

وكان بايدن قال في تصريحات سابقة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه يعتزم دعم المعارضة التركية لتغيير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. [TRTعربي]

نائب الرئيس التركي: نرفض قطعاً نشر مقاتلات فرنسية بجنوب قبرص

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، تعليقاً على الإعلان عن دخول اتفاقية بين جنوب قبرص وفرنسا حيز التنفيذ أول أغسطس/آب الجاري، رفض بلاده القاطع نشر فرنسا طائرات عسكرية في إدارة جنوب قبرص بخلاف اتفاقيات عام 1960. [TRTعربي]

والاتفاقية المعلن عنها السبت بين إدارة جنوب قبرص وفرنسا هي "اتفافية التعاون في مجال الدفاع"، التي جرى توقيعها في 4 أبريل/نيسان 2017. [الأناضول]

وشدد على ضرورة تجنّب فرنسا "للمغامرات" فيما يخص المسألة القبرصية، والتصرف بمسؤولية أكبر. [TRTعربي]