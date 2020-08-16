سياسة
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وزيرا الخارجية التركي والأمريكي يبحثان قضايا مشتركة على رأسها ليبيا
تباحث وزيرا الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو عدة قضايا مشتركة بين البلدين على رأسها الملف الليبي، وأكد الطرفان على أهمية مواصلة التشاور في الملف على مستوى الخبراء.
وزيرا الخارجية التركي والأمريكي يبحثان قضايا مشتركة على رأسها ليبيا
جاوش أوغلو وبومبيو يبحثان قضايا مشتركة على رأسها ليبيا / AA
16 أغسطس 2020

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، القضايا المشتركة بين البلدين، والتطورات في ليبيا وسوريا.

وحسب تصريحات جاوش أوغلو لوكالة الأناضول، بعد لقائه بومبيو على هامش زيارة رسمية لجمهورية الدومينيكان، الأحد، أكد الاتفاق على مواصلة التشاور في الملف الليبي على مستوى الخبراء.

وأشار جاوش أوغلو إلى أنهما بحثا العلاقات بين البلدين، والملفات الساخنة على رأسها ليبيا، والتوصل لاتفاق على مواصلة التشاور على مستوى الخبراء في الشأن الليبي.

وفي رده على سؤال يتعلق بتصريحات مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية القادمة جو بايدن بحق تركيا، أكد جاوش أوغلو أن بايدن تجاوز الحد المسموح له، واصفاً كلامه بـ"الغريب".

وأضاف أن تصريحات بايدن "تجاوزت حدها وتنم عن جهالة بالشعب التركي".

وأكد جاوش أوغلو أن الانتخابات في تركيا تجري بشفافية وفي أجواء انتخابية، قائلاً: إن "الجهة الوحيدة التي تقرر تغيير الحكومة ورئيس الجمهورية، هو الشعب، ولا يمكن لأحد من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى أن يقرر هذا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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