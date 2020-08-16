أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، رفض بلاده القاطع لنشر فرنسا طائرات عسكرية في جنوب قبرص بخلاف اتفاقيات عام 1960.

جاء ذلك في بيان صادر عن أقطاي، الأحد، تعليقاً على الإعلان عن دخول اتفاقية بين جنوب قبرص وفرنسا حيز التنفيذ أول أغسطس/آب الجاري.

والاتفاقية المعلن عنها، السبت، بين إدارة جنوب قبرص وفرنسا، هي "اتفافية التعاون في مجال الدفاع"، جرى توقيعها في 4 أبريل/نيسان 2017.

وأضاف أنه "من غير المقبول تحت أي ظرف كان، إجراء فرنسا مناورات عسكرية مشتركة مع إدارة جنوب قبرص، ونشر طائرات عسكرية لدى الأخيرة، بخلاف اتفاقيات عام 1959 – 1960".

وشدد على ضرورة تجنّب فرنسا لـ"المغامرات" فيما يخص المسألة القبرصية، والتصرف بمسؤولية أكبر.

ودعا أقطاي المجتمع الدولي وخصّ الاتحاد الأوروبي، لوضع حد "للتصرفات الفرنسية العدائية والمنتهكة للقوانين" في المنطقة.

واستبعد نجاح المبادرات التي تستبعد أنقرة وقبرص التركية في شرقي المتوسط.

واختتم قائلاً: "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك، ودعمهم بشكل مطلق في كفاحهم المشروع، كما أنها ستواصل بحزم أنشطتها (في التنقيب عن الطاقة) ضمن مناطق صلاحيتها، عبر سفينة ياووز".

وفي وقت سابق، هبطت مقاتلتان من طراز "رافال" وأخرى مخصصة للشحن من طراز " C-130"، تابعة للقوات الجوية الفرنسية، في قاعدة "أندريه باباندرو" الجوية بجنوب قبرص.