سياسة
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6 طائرات شحن روسية قادمة من سوريا تصل بنغازي لدعم حفتر
أفاد الجيش الليبي بهبوط 6 طائرات شحن روسية في بنغازي، أقلعت من محافظة اللاذقية السورية، بهدف دعم الانقلابي خليفة حفتر، ويعتقد الناطق باسم غرفة عمليات تحرير "سرت الجفرة" أن الطائرات قد تكون تحمل مرتزقة أو ذخيرة.
6 طائرات شحن روسية قادمة من سوريا تصل بنغازي لدعم حفتر
6 طائرات شحن روسية قادمة من سوريا تصل بنغازي / Reuters
16 أغسطس 2020

أعلن الجيش الليبي، الأحد، تلقي مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، مساعدات عبر 6 طائرات شحن روسية، أقلعت من محافظة اللاذقية السورية وهبطت في بنغازي.

وقال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير "سرت الجفرة" التابعة للجيش الليبي العميد عبد الهادي دراه، لوكالة الأناضول، إن 4 طائرات شحن روسية أقلعت الجمعة الماضية، من محافظة اللاذقية، أعقب ذلك إقلاع طائرتين أخريين السبت من المحافظة نفسها، وهبطت جميعها في محافظة بنغازي الليبية.

وأعرب دراه، عن اعتقادهم بأن طائرات الشحن الروسية تحمل مرتزقة أو ذخيرة من نظام بشار الأسد، بهدف القتال في صفوف الانقلابي حفتر.

وشنت مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة، حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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