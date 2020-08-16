سياسة
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مفاوضات جديدة حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا
استأنفت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات سد النهضة اليوم الأحد، بحضور وزير الخارجية المصري، ووزير الري، بالإضافة لوزراء الخارجية والري لإثيوبيا والسودان، للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وذلك بعد تأجيل الاجتماع أسبوعاً بناء على طلب الخرطوم.
مفاوضات جديدة حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا
مفاوضات جديدة حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا / Reuters
16 أغسطس 2020

انطلق اجتماع وزاري عن بعد، الأحد، بين مصر والسودان وإثيوبيا، من أجل استئناف مفاوضات سد النهضة مجدداً.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن "الوزير سامح شكري، ووزير الري محمد عبد العاطي، يشاركان الآن في فعاليات الاجتماع الذي يُعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان".

وأضافت أن الاجتماع شهد "استئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وفي 10 أغسطس/آب الجاري، اتفقت الدول الثلاث، على تأجيل المفاوضات أسبوعاً، بناءً على طلب الخرطوم في ضوء "تغيير إثيوبيا أجندة التفاوض"، قبل أن يجري استئناف المفاوضات اليوم.

وأشارت وزارة الري السودانية آنذاك، إلى أن الأجندة تحولت "مما كان متوافقاً عليه طوال السنوات الماضية (ملء وتشغيل السد والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق)، إلى أجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل".

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجدداً إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الـ3 على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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